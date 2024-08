- Zastój na rynku sprzedaży mieszkań, jaki odnotowujemy w ostatnim czasie, oraz wzrosty stawek najmu, delikatnie poprawiły rentowność nowych inwestycji w mieszkania na wynajem – mówią analitycy Expandera i Rentier.io. - W maju br. rentowność była najniższa w tym roku, wynosiła 4,66 proc. netto. W lipcu było to już 4,77 proc. netto. Te poziomy to odpowiedniki oprocentowania lokaty bankowej ze stawkami 5,75 i 5,89 proc. Rentowność wciąż jest jednak znacznie niższa niż przed rokiem, gdy wynosiła 5,3 –proc. netto — to odpowiednik lokaty na 6,5 proc. Za ten spadek odpowiada oczywiście mocny wzrost cen mieszkań przy nieznacznym wzroście przychodów z wynajmu.

Taką rentowność można uzyskać, wynajmując pełne 12 miesięcy w roku 50-metrowe mieszkanie kupione na rynku wtórnym bez kredytu, za gotówkę. Uwzględniono takie koszty jak prowizja pośrednika (3 proc.), PCC (2 proc.), taksa notarialna i wypisy, odświeżenie po zakupie, meble, cykliczne nakłady na remonty i drobne naprawy, ubezpieczenie nieruchomości, podatek ryczałtowy (8,5 proc.).

Rentowność netto inwestycji w mieszkanie na wynajem i odpowiednik oprocentowana lokaty (zakup bez kredytu, mieszkanie jest wynajmowane 12 miesięcy w roku) Mat.prasowe

Co czeka rynek najmu w kolejnych miesiącach

- Ze względu na obniżenie rentowności wynajmu mieszkań w ostatnim roku oraz wysokie stopy procentowe popyt inwestycyjny znacząco wyhamował. Nowa podaż na rynku mieszkań na wynajem z tego źródła w najbliższym czasie jest więc mało prawdopodobna – czytamy w raporcie. - Można mówić o względnej stabilizacji podaży mieszkań na wynajem. Biorąc to pod uwagę, a także informacje o odroczeniu wprowadzenia programu dopłat do kredytów co najmniej do początku 2025 r. (co mogłoby wpłynąć pozytywnie na kontynuację przeprowadzek z mieszkań wynajmowanych do własnych), nie należy się spodziewać istotnych zmian na rynku najmu do końca roku. W podstawowym scenariuszu możliwe są krótkoterminowe wzrosty stawek, w szczególności bliżej tzw. sezonu, czyli w okresie sierpień-wrzesień – przewidują analitycy.