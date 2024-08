Drogomireckiemu, jak sam mówi, trudno więc zgodzić się z opiniami, że ceny mieszkań rosną. - Trafniejsze jest twierdzenie, że ceny ofertowe pozostają stabilne z tendencją do spadków – uważa ekspert. - Normą stało się też negocjowanie cen i rabaty, które nierzadko są warunkiem sine qua non rozpoczęcia rozmów o transakcji — dodaje.



Sprzedający mieszkania muszą się uzbroić w cierpliwość

Jak mówi Marcin Drogomirecki, rosnąca pula ofert mieszkań wystawionych na sprzedaż to dobra wiadomość dla poszukujących. - Wybór mieszkań staje się większy, jest więcej czasu na przeanalizowanie różnych ofert i opcji, łatwiej jest negocjować cenę ze sprzedającym – wyjaśnia analityk. - Sprzedający muszą się zaś liczyć z większą konkurencją na rynku, także pod względem cen, oraz uzbroić się w cierpliwość – zaznacza.

Spalenie oferty na rynku

Analityk zauważa, że niektórzy sprzedający są wciąż przekonani, że popyt na mieszkania jest ogromny. Próbują więc sprzedawać mieszkanie samodzielnie.

- Może to skutkować tzw. spaleniem oferty na rynku. Przestrzelenie z ceną, brak odpowiedniej strategii sprzedaży czy niewłaściwe przygotowanie i zaprezentowanie oferty to prosta droga do tego by utrudnić, a nie ułatwić sobie sprzedaż – uważa Drogomirecki. Jego zdaniem efekt może być odwrotny od zamierzonego. Na klienta przyjdzie czekać dłużej, a mieszkanie może się sprzedać za cenę niższą niż ta, którą można byłoby uzyskać, korzystając z pomocy dobrego pośrednika.