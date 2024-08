I dodaje, że badania wskazują, że Polacy teoretycznie cechują się "wysoką moralnością płatniczą”. – Są zdecydowani, że czynsz należy płacić na czas. Aż trzech na czterech respondentów uważa, że niepłacenie czynszu w terminie jest złą praktyką i świadczy o nieuczciwości. Jednak to sfera deklaracji. Niemal co drugi najemca przyznaje jednocześnie, że zdarza mu się nie płacić na czas. W większości przypadków jest to incydent, ale co piąta pytana osoba (18 proc.) twierdzi, że nie zdążyła z płatnością nawet kilka razy – wskazuje. - Co prawda ponad połowa osób (55 proc.) zadeklarowała, że dotychczasowe opóźnienia w płatnościach nie trwały dłużej niż tydzień, to jednak nawet co trzeci (36 proc.) najemca spóźnił się z płaceniem nawet o miesiąc. Opóźnienie ponad miesiąc było udziałem co dziesiątej osoby spośród spóźniających się z płatnością.

Można się spóźnić z opłatą za mieszkanie, ale trzeba to uzasadnić

Autorzy raportu podają, że dla zdecydowanej większości (84 proc.) najemców w Polsce jednorazowe opóźnienie jest wybaczalne. - Powinno być jednak dobrze uzasadnione. Za dobre uzasadnienie spora część zapytanych uznaje wyjątkowe, nierzadko bardzo stresujące wydarzenia dotyczące ich samych lub bliskich, takie jak: utrata pracy lub źródła dochodu (64 proc.), wydatki związane ze zdrowiem własnym lub członka rodziny (49 proc.) bądź nagły wydatek wymagający niezbędnego pokrycia, np. awaria samochodu czy komputera (37 proc.) – podają autorzy raportu. - ⁠W badaniu widać także rosnące znaczenie czworonożnych członków rodziny – wydatki na pupila to uzasadniony powód opóźnień w płatności za najem dla co dziesiątego najemcy (10 proc.). Ankietowani tym częściej są skłonni do spóźnienia się z opłaceniem czynszu, im większą część ich dochodu pochłania pokrycie najmu. Niespodziewane wydatki bardziej zagrażają ich płynności finansowej.

– Z badania wynika, że niski standard wynajmowanego mieszkania nie jest uznawany za dopuszczalne uzasadnienie niepłacenia czynszu na czas - zauważa Adam Czerniak, dyrektor ds. badań w Polityce Insight. - Jednak relatywnie często za usprawiedliwienie niepłacenia czynszu w Polsce przyjmowane jest złe zachowanie wynajmującego, który na przykład nie dotrzymuje uzgodnionych terminów w kwestii niezbędnych napraw w mieszkaniu lub w częściach wspólnych. To pokazuje jak istotne z punktu widzenia relacji pomiędzy najemcą i wynajmującym – także w tak podstawowym wymiarze obejmującym płatność czynszu najmu – jest wzajemne zaufanie.

Czytaj więcej Nieruchomości Polak na wynajmowanym. Czasem z przymusu Oferta mieszkań na wynajem rośnie, właściciele są gotowi siadać do negocjacji. Niekiedy udaje się zbić czynsz nawet o 15 proc.

Z raportu wynika, że nie najlepsze relacje najemcy z właścicielem mieszkania wpływają na „moralność płatniczą” lokatora. I te relacje trzeba poprawić.