Z analiz wynika, że w Warszawie średnie ceny ofertowe kawalerek w czerwcu to 590 tys. zł, a średnia stawka najmu netto to 2,4 tys. zł miesięcznie. Rata kredytu na 25 lat (20 proc. wkładu własnego, oprocentowanie stałe) to ponad 3,4 tys. zł miesięcznie. Rata kredytu na 25 lat (20 proc. wkładu własnego, oprocentowanie zmienne) to 3,6 tys. zł.

– Osoba, która zdecydowałaby się na zakup kawalerki w Warszawie za 590 tys. zł, nie dość, że musiałaby „na dzień dobry” wyłożyć 118 tys. zł wkładu własnego, to jeszcze płaciłaby co miesiąc ratę w wysokości ok. 3,4 tys. zł, podczas gdy na wynajem podobnego mieszkania wykładałaby ok. 2,4 tys. zł – komentuje Marcin Drogomirecki. – Różnica wydaje się być spora. Może skłaniać część klientów do odłożenia planów zakupu małego mieszkania w stolicy. Trzeba jednak pamiętać, że spłacając kredyt, budujemy majątek, a opłacając czynsz, już nie – zaznacza.

W Krakowie kawalerki są oferowane przeciętnie po 545 tys. zł. Średni czynsz to 2 tys. zł. Rata kredytu w zależności od rodzaju oprocentowania to niemal 3,2 tys. zł (stałe) i ponad 3,3 tys. zł (zmienne). W Gdańsku jest to odpowiednio 510 tys. zł (średnia cena mieszkania), 2 tys. zł (średni czynsz), ponad 2,9 tys. zł i 3,1 tys. zł (rata).

We Wrocławiu jednopokojowe mieszkania były oferowane w czerwcu za 475 tys. zł. Przeciętna stawka najmu to 2 tys. zł, a przeciętna rata kredytu to niemal 2,8 i 2,9 tys. zł miesięcznie. W Poznaniu średnie ceny kawalerek to 380 tys. zł, a średnie czynsze za takie lokale to ponad 1,7 tys. zł. Rata kredytu na 25 lat ze stałym oprocentowaniem to ponad 2,2 tys. zł, a ze zmiennym – 2,3 tys. zł. W Łodzi czynsze za wynajem kawalerek są zbliżone do rat kredytu. W tym mieście jednopokojowe mieszkania są wystawiane średnio po 271 tys. zł, a stawki najmu to średnio 1,5 tys. zł. Rata kredytu wynosi niespełna 1,6 tys. zł i ponad 1,6 tys. zł.



Także stawki najmu mieszkań dwupokojowych w dużych miastach są niższe niż rata kredytu za takie lokale. Jak podaje Marcin Drogomirecki, średnia cena ofertowa dwupokojowych lokali w Warszawie to 771 tys. zł, a średni czynsz – 3,1 tys. zł. Krzysztof Bontal szacuje, że miesięczna rata kredytu zaciągniętego na taki lokal to ponad 4,5 tys. (oprocentowanie stałe) i 4,7 tys. zł (zmienne). W Krakowie dwupokojowe mieszkania kosztują średnio 688 tys. zł. Za wynajem dwóch pokoi właściciele żądają przeciętnie 2,5 tys. zł miesięcznie, podczas gdy rata za lokal kupiony za taką cenę to ponad 4 i 4,2 tys. zł (w zależności od oprocentowania).