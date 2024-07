Ceny mieszkań się stabilizują, sprzedaż spada. Gdzie kupimy najwięcej metrów lokalu za pensję?

Na 15 monitorowanych przez portal Tabelaofert.pl rynkach mieszkaniowych ceny nowych mieszkań w ciągu miesiąca zmieniły się tylko nieznacznie. Największe wzrosty analitycy portalu odnotowali w Rzeszowie i Krakowie – o 1,4 proc. Od maja do czerwca wzrosły też ceny ofertowe lokali w Łodzi (1,3 proc.), Lublinie (1 proc.), Toruniu (0,6 proc.), Katowicach (0,5 proc.), Kielcach (0,4 proc.) oraz w aglomeracji poznańskiej (0,8 proc.). Spadki nastąpiły w Warszawie (-0,7 proc.) i w aglomeracji warszawskiej (-1,4 proc.).

Reklama

Mat.prasowe

Idealna stabilizacja na części rynków mieszkaniowych

- Na pozostałych siedmiu rynkach panuje idealna stabilizacja – zmiany cen wahały od -0,2 do +0,2 proc. Spadki cen w Warszawie oraz w aglomeracji warszawskiej wynikają ze struktury nowej podaży. Do sprzedaży wprowadzone zostały projekty tańsze, w mniej prestiżowych lokalizacjach – tłumaczą eksperci portalu Tabelaofert.pl. - Z odwrotną sytuacją mieliśmy do czynienia w Krakowie, Łodzi, Lublinie, Toruniu i w aglomeracji poznańskiej, gdzie wzrost cen wynika z wprowadzenia do sprzedaży droższych nieruchomości, w bardziej prestiżowych lokalizacjach. Tylko w Rzeszowie i Kielcach wzrost cen wynikał częściowo z większej sprzedaży tańszych lokali oraz z rzeczywistego podnoszenia cen w cennikach – zaznaczają.

Czytaj więcej Nieruchomości Więcej mieszkań na przeciętną kieszeń Deweloperzy zaczęli spuszczać z tonu. W ich ofercie zwiększyła się liczba lokali popularnych, czyli budowanych z myślą o klientach kredytowych – wynika z analiz portalu RynekPierwotny.pl.

Eksperci portalu Tabelaofert.pl podkreślają, że dokładna analiza zmian cen pokazuje, że poza Rzeszowem i Kielcami, gdzie ceny rzeczywiście rosną, deweloperzy co do zasady nie dokonywali znaczących zmian w cennikach. - Niewielkie wzrosty i spadki cen były przede wszystkim efektem zmieniającej się struktury oferty, czyli sprzedaży większej liczby tańszych lub droższych lokali oraz wprowadzenia na rynek również cenowo zróżnicowanych projektów — tłumaczą.