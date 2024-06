Już 3 lipca rozpocznie się Open’er Festival 2024. - Okazuje się, że festiwal przyciąga nie tylko fanów muzyki i gwiazdy estrady, ale też zwiększa zapotrzebowanie na zakwaterowanie w Gdyni i okolicach, co wpływa na wzrost stawek najmu – mówią analitycy Renters.pl i GetHome.pl. - Narzekanie na ceny — biletów, jedzenia, wynajmu mieszkań czy pokojów hotelowych — to taka mała festiwalowa tradycja, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Nic jednak dziwnego, bo przy całym wyjątkowym doświadczeniu i przygodzie wyprawa na kilkudniową imprezę to spory wydatek.

Wynajem mieszkań na długo i na krótko

Portal Renters.pl przeanalizował stawki najmu mieszkań w Gdyni podczas Open’era i w czasie wakacyjnym za jedną noc. Dla porównania, jak podaje serwis GetHome.pl, średni czynsz wynajmu lokalu w Gdyni to 3259 zł miesięcznie. Koszt kawalerki to 1947 zł miesięcznie, mieszkania dwupokojowego 2855 zł, trzypokojowego 3798 zł, czteropokojowego 6117 zł. To stawki najmu długoterminowego.

- Tydzień, w którym odbywa się Open’er, jest dla wynajmujących okresem żniw. Miejsca schodzą na pniu mimo cen podwyższonych nawet o 100 proc. – wskazują analitycy. - Wynajmujący np. kawalerkę przez cztery dni Open’era zarabia równowartość czteromiesięcznego czynszu.