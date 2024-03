Stawki najmu się stabilizują. Oferta mieszkań rośnie

Popyt na wynajem w ostatnich latach podkręcali imigranci z Ukrainy i innych krajów. - Kolejnym czynnikiem były podwyżki stóp procentowych, które do połowy ubiegłego roku zdecydowanie utrudniały młodym przeprowadzkę z wynajmowanych mieszkań do własnych – tłumaczą autorzy raportu. - Osoby w wieku ok. 30 lat nie zwalniały lokale dla młodszych, którzy dopiero zaczynali życie poza domem rodzinnym. Dlatego potrzeba było coraz więcej nowych lokali na wynajem. Stopniowo zwiększa się też liczba gospodarstw domowych, ponieważ Polacy rzadziej mieszkają w wielopokoleniowych domach. Bogacimy się, co pozwala na wyprowadzkę od rodziców.

Analitycy zaznaczają, że w tym i kolejnych latach popyt na wynajem mogą ograniczać rządowe programy. - „Bezpieczny kredyt 2 proc.” już się skończył, ale wielu jego uczestników dopiero w tym roku odbiorze mieszkania. W drugiej połowie roku ma ruszyć nowy program „Mieszkanie na start”, który będzie wspomagał młodych w zakupie pierwszego mieszkania. Planowany jest też program budowy tanich akademików, który przesunie część studentów z rynku najmu do domów studenckich – wskazują. Ich zdaniem popyt mogą podtrzymywać migracje. - Chodzi o młode Polki i Polaków, którzy przenoszą się z mniejszych miejscowości do dużych miast. Mamy też imigrantów z zagranicy. Coraz wyższe wynagrodzenia i niskie bezrobocie przyciągają do nas coraz więcej obcokrajowców – mówią autorzy raportu. - Trudno jednak ocenić, czy te migracje będą w najbliższych latach na tyle silne, aby zrównoważyć czynniki obniżające popyt.

„Mieszkanie na start” a koszty najmu

Analitycy porównują raty kredytu „Na start” (biorąc pod uwagę dotychczasowe zapowiedzi dotyczące kształtu programu) ze stawkami najmu mieszkań. - W większości badanych miast (w dziesięciu z 17) rata takiego kredytu byłaby niższa niż koszt najmu. W siedmiu miastach najem byłby tańszy – wskazują. - Wyliczenia sporządzono przy założeniu, że mieszkanie byłoby kupowane przez parę bez dzieci, bez żadnego wkładu własnego. Najbardziej opłacalna byłaby przeprowadzka do własnego mieszkania w Radomiu (703 zł miesięcznie), Częstochowie (655 zł miesięcznie) i Sosnowcu (648 zł miesięcznie).

Najgorzej wypada Kraków, gdzie najem mieszkania o powierzchni 50 mkw. byłby tańszy aż o 1 514 zł. W Warszawie różnica wyniosłaby 1 168 zł różnicy. – Są to miasta z najwyższymi cenami mieszkań, a program ogranicza kwotę, do której są przyznawane dopłaty – wyjaśniają analitycy. - Ponadto Kraków pechowo ma bardzo niski wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia mkw. mieszkania, co nie pozwala zastosować podwyższonych dopłat.