Na rynku najmu jest spokojniej. Ile można zarobić?

Autorzy raportu przypominają, że jesień przyniosła przeceny. - Spadki stawek najmu odnotowaliśmy we wrześniu (1,06 proc. miesiąc do miesiąca) i październiku (0,48 proc. m./m.). W listopadzie zamiast spodziewanych dalszych spadków była stabilizacja. Średnia stawka co prawda minimalnie spadła (0,14 proc. m./m.), ale z drugiej strony wzrosty odnotowaliśmy w dziewięciu miastach, a spadki tylko w ośmiu – przypominają.

W porównaniu z sierpniem największe spadki odnotowano w Gdyni (-9,3 proc.), Gdańsku (-8,6 proc.) i Łodzi (-6,2 proc.). - W pierwszych dwóch miastach sytuacja jest typowa. Są to miasta popularne wśród turystów, gdzie latem stawki wyraźnie rosną, a później wracają do niższych poziomów – mówią autorzy raportu. - Z kolei w Łodzi faktycznie wygląda to na korektę wynikającą z nadmiaru mieszkań na wynajem w stosunku do liczby najemców i nadmiernego wzrostu stawek.

Przeprowadzki na własne

Z analiz wynika, że liczba nowych, unikatowych ogłoszeń nie wzrosła, czego można się było spodziewać w związku z przeprowadzkami z wynajmowanych lokali do własnych kupionych na tani kredyt. - Po wzroście, który mamy zwykle przed rozpoczęciem roku akademickiego (we wrześniu było 45 tys. ofert), liczba ogłoszeń spadła do poziomu z czerwca (33 tys.) – mówią autorzy raportu. Ich zdaniem to był wyjątkowo dobry rok na zamianę najmowanego mieszkania na własne.

- Znaczące wzrosty stawek najmu w 2022 r. sprawiły, że wiele osób chciało jak najszybciej przenieść się do własnego mieszkania. Niestety, zwykle nie było to możliwe. Podwyżki stóp procentowych i zmiany w regulacjach sprawiły, że kredyty hipoteczne były niemal niedostępne dla osób o przeciętnych i niskich dochodach – mówią autorzy raportu Expandera i Rentier.io. - Sytuacja poprawiła się dopiero w lipcu tego roku, gdy ruszył program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”.