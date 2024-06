W porównaniu z końcówką ubiegłego roku najbardziej zwiększyła się liczba mieszkań w ofercie deweloperów we Wrocławiu – aż o 46 proc. i w Poznaniu – o 43 proc. W Warszawie oferta wzrosła o 29 proc., w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - o 19 proc., w Krakowie – o 14 proc., a w Łodzi, która jest drugim pod względem wielkości podaży rynkiem w Polsce - o 10 proc.

Jaki lokal za przeciętne wynagrodzenie

- W niniejszej analizie przyjęliśmy, że dzięki wkładowi własnemu, kwota na zakup mieszkania, którą dysponują gospodarstwa domowe, jest większa. Dla uproszczenia: wszystkie koszty transakcyjne mieszczą się w tej kwocie – wskazują. - Ponadto rodzice obiecali młodym pomoc w ewentualnym wykończeniu oraz umeblowaniu mieszkania. Oznacza to, że rodzina dwa plus jeden może sobie pozwolić na wydatek blisko 716,6 tys. zł (o ok. 3 tys. mniejszy niż miesiąc wcześniej), a bezdzietna para – nieco ponad 593,5 tys. zł (o ok. 11 tys. zł większy). Z kolei przeciętnie zarabiający singiel na zakup nowego mieszkania za kredyt wraz z wkładem własnym może przeznaczyć niespełna 477 tys. zł, czyli o ponad 9 tys. zł więcej niż w kwietniu.

- W najlepszej sytuacji są pary i rodziny dwa plus jeden. W ofercie firm deweloperskich jest dużo mieszkań spełniających ich oczekiwania cenowe – wskazują analitycy. - Czy podobnie ma się rzecz z singlami? Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że bez problemu znajdą dla siebie lokum w każdej z największych metropolii. Największy wybór mieszkań w cenie do ok. 477 tys. zł jest w Łodzi i w miastach wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 2,6 tys. lokali). Natomiast w pozostałych metropoliach – szczególnie we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie – oferta jest znacznie skromniejsza.