Nastroje na rynku deweloperskim od ponad roku bada portal Tabelaofert.pl. Z najnowszego odczytu tego indeksu (badanie przeprowadzono na próbie prawie dwustu największych deweloperów w Polsce) wynika, że liczba firm deweloperskich oczekujących wzrostu dynamiki sprzedaży mieszkań mocno spadła. - Wiara we wzrost cen jeszcze się tli, ale i ona spadła w maju o połowę – zaznaczają analitycy serwisu Tabelaofert.pl. – Majowe odczyty indeksu nastrojów deweloperów wskazują więc na ich znaczne pogorszenie.

Ceny nowych mieszkań się ustabilizują

Indeks zmiany cen mieszkań jest najniższy od roku (0,22). – Spada on od czerwca 2023 roku. Wtedy to, tuż przed startem „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, był on blisko maksimum (0,8) – zwracają uwagę eksperci portalu Tabelaofert.pl. – Przedstawiony w kwietniu tego roku projekt kredytu „Na start” spowodował co prawda wzrost tego wskaźnika, ale tylko do poziomu 0,46. Po czym w maju spadł o ponad 50 proc. do 0,22, wracając tym samym do trendu spadkowego — podkreślają.



Robert Chojnacki, założyciel portali Tabelaofert.pl, komentuje: wniosek jest prosty. - Im szybciej ceny rosną, tym deweloperzy mniej wierzą w dalsze wzrosty, co świadczy tylko o ich rozsądku oraz wsłuchiwaniu się w to, co mówią klienci w biurach sprzedaży – uważa Robert Chojnacki. - Dodajmy jednak, że więcej deweloperów spodziewa się wciąż wzrostu cen mieszkań niż ich spadku. Liczba oczekujących spadków jest jednak największa od czasu, kiedy prowadzimy indeks nastrojów deweloperów – zaznacza.