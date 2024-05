Czytaj więcej Nieruchomości Bez ostrego hamowania w mieszkaniówce. Popyt w uśpieniu Ponad połowa klientów szuka mieszkań od 30 do 40 mkw. Tylko co dziesiąty kupujący planuje wydać więcej niż 500 tys. zł – wynika z analiz portalu Nieruchomosci-online.pl.

Gdzie mieszkania są tańsze niż w marcu 2024 roku

W kwietniu 2024 roku w porównaniu z marcem tego roku mieszkania używane staniały w Łodzi – o 0,1 proc., do ok. 8,4 tys. zł za mkw. W porównaniu z cenami sprzed roku lokale na łódzkim rynku wtórnym są jednak droższe o 15,6 proc. Spadki cen w porównaniu z marcem Marcin Drogomirecki odnotował także w Katowicach - o 1,7 proc., do ponad 9 tys. zł za mkw. (roczny wzrost wyniósł 21,1 proc.) i Szczecinie – o 0,6 proc., do ponad 9,8 tys. zł za mkw. (roczny wzrost: 17 proc.).

Mat.prasowe

Kupujący negocjują ceny

- Obecnie widać wyraźnie, że na wtórnym rynku sprzedaży mieszkań rośnie podaż bardzo poszukiwanych do niedawna lokali jedno-, i dwupokojowych – zwraca uwagę Marcin Drogomirecki. - Sprzedający i wciąż wyceniają je tak, jakby na rynku trwał boom. Z trudem przyjmują, że zakończenie wsparcia zakupów „Bezpiecznym kredytem 2 proc." mocno zmieniło rynek. Kupujący mieszkania za gotówkę czy posiłkujący się kredytem z normalnym, rynkowym oprocentowaniem, nie są skłonni akceptować wyśrubowanych cen. Wydłużają poszukiwania, negocjują, nie podejmują pochopnych decyzji – podkreśla ekspert.

Cześć klientów czeka też na nowy program dopłat do kredytów „Na start”, co dodatkowo spowalnia transakcje. - Wszystko to sprzyja długo oczekiwanej stabilizacji rynku, która, niestety, może niebawem zostać znów zakłócona – komentuje Marcin Drogomirecki.