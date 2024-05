Przeciętne ceny transakcyjne mieszkań w Warszawie poszły w górę w ciągu kwartału o 5,54 proc., do ponad 13,9 tys. zł za mkw. (IV kwartał 2023 r./I kwartał 2024 r.) – podaje AMRON-SARFiN w najnowszym raporcie. W ciągu roku (od I kw. ub. r.) średnie transakcyjne ceny lokali w stolicy wzrosły o 17,14 proc.

Ile kosztują mieszkania w dużych miastach

Jak wynika z analiz AMRON-SARFiN, w Gdańsku kupujemy mieszkania droższe niż kwartał wcześniej o 4,37 proc. Średnia cena transakcyjna lokali w tym mieście to ponad 11,1 tys. zł za metr. Licząc rok do roku, lokale na gdańskim rynku zdrożały o 14,84 proc.

W Krakowie średnie ceny mieszkań wzrosły o 4,67 proc. kwartał do kwartału, i o 20,49 proc. rok do roku, do 12,3 tys. zł za mkw. Kupujący mieszkania we Wrocławiu w I kwartale tego roku płacili za nie średnio ponad 10,9 tys. zł – o 3,48 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2023 r. i o 20,57 proc. więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

W Poznaniu przeciętne ceny transakcyjne lokali w pierwszym kwartale tego roku wynosiły 9,8 tys. zł za metr. Klienci płacili za nie o 5,38 proc. więcej niż kwartał wcześniej i o 21,76 proc. więcej niż przed rokiem.