Potrzebny jest program stymulujący podaż mieszkań, a nie popyt

Z kolei Jan Dziekoński zwraca uwagę, że w wielu miastach mieszkania z segmentu popularnego są dziś o kilkadziesiąt procent droższe niż kilka lat temu. – Oczywiście, wzrosły wynagrodzenia, ale wzrosły też koszty kredytów. W dużym skrócie: dostępność cenowa zwykłych mieszkań jest mniejsza o 30–40 proc. niż w czasie, gdy wybuchła pandemia – mówi Dziekoński. – Klient może więc kupić mieszkania o mniejszej powierzchni.

Na programach dopłat suchej nitki nie zostawia Tomasz Błeszyński. – To populistyczne i polityczne protezy, które nie rozwiązują problemów mieszkaniowych mniej zamożnych Polaków. Dobrze się za to sprzedają w marketingu politycznym. Wprowadzając zamieszanie na rynku mieszkań, jeszcze bardziej go destabilizują – uważa doradca.

Podkreśla, że zamiast dosypywać pieniądze na rynek, co jest najłatwiejsze, trzeba przede wszystkim opracować systemowy program zrównoważenia popytu i podaży. Ekspert wyjaśnia, że można to zrobić, zwiększając nie tylko ofertę mieszkań do zakupu, ale i na wynajem.

A Dariusz Książak podsumowuje: taka kroplówka rynkowi mieszkań obecnie nie jest potrzebna. – Dopłaty do kredytów, co pokazał „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, mogą się przyczynić do kolejnych zwyżek cen. Aby ich uniknąć, oferta mieszkań powinna być większa – podkreśla. – Biorąc pod uwagę obecną sytuację, lepszym rozwiązaniem byłby program stymulujący podaż mieszkań, co zwiększyłoby ich dostępność.