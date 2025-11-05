Aktualizacja: 05.11.2025 18:09 Publikacja: 05.11.2025 08:01
Terminal pasażerski będzie centralnym punktem nowego portu lotniczego CPK – obiektem o powierzchni ok. 450 tys. m.kw.
Ustawa uchwalona 24 września 2025 r. wprowadza wyższy poziom gwarancji dla właścicieli nieruchomości, które zostaną wywłaszczone na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz zawiera rozwiązania mające na celu usprawnienie funkcjonowania Spółki Celowej CPK. Wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Nowe przepisy określają m.in., że termin wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Spółkę Celową - CPK, określony w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, nie może być krótszy niż 120 dni, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji stała się ostateczna. Jeżeli decyzji o ustaleniu lokalizacji nadano rygor natychmiastowej wykonalności i decyzja ta nie stała się ostateczna, termin ten nie może być krótszy niż 120 dni, licząc od dnia, w którym organ pierwszej instancji wydał decyzję ustalającą wysokość odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Rygor natychmiastowej wykonalności będzie nadawany na wniosek Spółki Celowej, jeżeli jest to uzasadnione interesem społecznym lub gospodarczym lub jeżeli jest to niezbędne do wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości ma być wszczynane w dniu, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji CPK stała się ostateczna, albo z dniem, w którym decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania będzie wydawana w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stała się ostateczna, a w przypadku decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności – w terminie 60 dni od dnia nadania takiego rygoru.
Co istotne, osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania będzie mogła złożyć wniosek o wypłatę zaliczki w wysokości 85 proc. odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
Nowelizacja zawiera też przepisy przejściowe. W sprawach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian stosowane będą przepisy przyjęte w omawianej noweli ustawy, czyli przepisy nowe. Są one bowiem, co do zasady, korzystniejsze dla adresatów tych norm.
