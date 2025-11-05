Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Prezydent Karol Nawrocki podpisał we wtorek ustawę, która ma ułatwić proces wywłaszczania i uzyskania odszkodowań w celu przejęcia nieruchomości na rzecz Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Publikacja: 05.11.2025 08:01

Terminal pasażerski będzie centralnym punktem nowego portu lotniczego CPK – obiektem o powierzchni o

Terminal pasażerski będzie centralnym punktem nowego portu lotniczego CPK – obiektem o powierzchni ok. 450 tys. m.kw.

Foto: mat. pras.

Dorota Gajos-Kaniewska

Ustawa uchwalona 24 września 2025 r.  wprowadza wyższy poziom gwarancji dla właścicieli nieruchomości, które zostaną wywłaszczone na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz zawiera rozwiązania mające na celu usprawnienie funkcjonowania Spółki Celowej CPK. Wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Terminy i zaliczki dla wywłaszczonych pod CPK

Nowe przepisy określają m.in., że termin wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Spółkę Celową - CPK, określony w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, nie może być krótszy niż 120 dni, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji stała się ostateczna. Jeżeli decyzji o ustaleniu lokalizacji nadano rygor natychmiastowej wykonalności i decyzja ta nie stała się ostateczna, termin ten nie może być krótszy niż 120 dni, licząc od dnia, w którym organ pierwszej instancji wydał decyzję ustalającą wysokość odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.  Rygor natychmiastowej wykonalności będzie nadawany na wniosek Spółki Celowej, jeżeli jest to uzasadnione interesem społecznym lub gospodarczym lub jeżeli jest to niezbędne do wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości ma być wszczynane w dniu, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji CPK stała się ostateczna, albo z dniem, w którym decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania będzie wydawana w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stała się ostateczna, a w przypadku decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności – w terminie 60 dni od dnia nadania takiego rygoru.

Czytaj więcej

Mirosław Ochojski: Czy treść projektu nowelizacji ustawy o CPK faktycznie odpowiada na potrzeby wywł
Rzecz o prawie
Mirosław Ochojski: „Prospołeczna” ustawa w sprawie CPK

Co istotne, osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania będzie mogła złożyć wniosek o wypłatę zaliczki w wysokości 85 proc. odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. 

Reklama
Reklama

Nowelizacja zawiera też przepisy przejściowe. W sprawach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian stosowane będą przepisy przyjęte w omawianej noweli ustawy, czyli przepisy nowe. Są one bowiem, co do zasady, korzystniejsze dla adresatów tych norm.


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Transport Lotniczy CPK Akty Prawne Prezydent Podpisał Nieruchomości Własność Nieruchomości Wywłaszczenie i Zwrot

Ustawa uchwalona 24 września 2025 r.  wprowadza wyższy poziom gwarancji dla właścicieli nieruchomości, które zostaną wywłaszczone na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz zawiera rozwiązania mające na celu usprawnienie funkcjonowania Spółki Celowej CPK. Wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Terminy i zaliczki dla wywłaszczonych pod CPK

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Sąd uznał, że Dorian S. w momencie popełnienia przestępstwa nie był niepoczytalny
Prawo karne
Gwałt i zabójstwo młodej Białorusinki w centrum stolicy. Dorian S. usłyszał wyrok
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ile wynosi i komu przysługuje?
Nieruchomości
Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ile wynosi i komu przysługuje?
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Minister Żurek reaguje na decyzję SN. Sędzia Iwaniec odsunięty od orzekania
Teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w miejscowości Zabłotn
Nieruchomości
Co może zrobić KOWR, by odzyskać działkę pod CPK?
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Rząd kończy z patologiami w spółdzielniach mieszkaniowych. Oto, co chce zmienić
Nieruchomości
Rząd kończy z patologiami w spółdzielniach mieszkaniowych. Oto, co chce zmienić
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie