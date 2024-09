Klient ostrożny po powodzi

Eksperci mówią o spadku popytu na nieruchomości „popowodziowe”. – Po pierwsze, z powodu ich zniszczenia, zawilgocenia i innych wad technicznych, po drugie, z powodu obaw czy wręcz lęku przed ponowną powodzią – wyjaśnia Tomasz Błeszyński, doradca rynku. – Spodziewam się, że niektóre osoby będą zmuszone do sprzedaży nieruchomości, bo nie będzie ich stać na kosztowną odbudowę czy generalny remont. Moim zdaniem ceny wywoławcze będą dużo niższe niż przed powodzią. Znajdą się też pewnie łowcy okazji, by jak najtaniej kupić zniszczone nieruchomości, szybko je wyremontować i sprzedać. Należy uczulić kupujących, by wnikliwie sprawdzali nieruchomości, korzystając z pomocy fachowców.

Błeszyński zgadza się z opiniami, że do czasu unormowania się sytuacji powodziowej, w ludziach będzie lęk i obawa przed kupowaniem nieruchomości na zagrożonych terenach. - Zapewne pojawią się oferty sprzedaży po atrakcyjnych z pozoru cenach – mówi doradca. - Trzeba będzie uwzględnić koszty remontu czy odbudowy zniszczonej w powodzi substancji. Spodziewam się, że lokalne rynki na terenach popowodziowych będą oferować różnorodne nieruchomości do sprzedaży, w różnych cenach. Będzie to zależało od regionu, rodzaju i stanu zniszczenia nie tylko samej nieruchomości, ale i okolicy. To smutne, że wiele osób straciło dorobek życia, a ich majątek może stracić na wartości przez powodzi – dodaje.



Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, pytany o wpływ powodzi na lokalne rynki zaznacza, że trzeba być ostrożnym w formułowaniu jednoznacznych tez. – Ciekawym argumentem wydają się wyniki badania ankietowego, które w 2016 r. przeprowadzono na terenie zlewni rzeki Biała Głuchołaska (po polskiej i czeskiej stronie granicy). Badanie wskazuje, że w przeszłości klęska powodzi dotknęła bezpośrednio 67 proc. ankietowanych osób. Większość ankietowanych z Polski (69 proc.) nigdy nie próbowała jednak sprawdzić, jakie jest prawdopodobieństwo, że ich dom ucierpi w czasie powodzi. Jedynie 7 proc. badanych odpowiedziało, że rozważa zmianę miejsca zamieszkania z powodu ryzyka powodziowego – podaje Prajsnar. – Do ciekawych wniosków prowadzi też analiza danych GUS. Weźmy pod uwagę region Sądecczyzny, gdzie powódź z 2010 r. była największa w historii. Dane GUS z lat 2010–2022 wskazują, że łączny wzrost średnich transakcyjnych cen mkw. mieszkań używanych w powiecie nowosądeckim wyniósł 114 proc., przy średniej dla całego województwa małopolskiego na poziomie 75 proc. Co więcej, 2011 rok nie przyniósł w analizowanym powiecie wyraźnego spadku liczby transakcji i obniżki cen. Średnie transakcyjne ceny mkw. używanych lokali wzrosły nawet o 6 proc. (względem 2010 r.) mimo 1-proc. spadku w całym województwie.

Staranna weryfikacja

Ekspert portalu RynekPierwotny.pl zaznacza, że GUS nie podaje analogicznych danych w przekroju gmin. – Na razie mniej dokładnie analizuje rynek domów. Wszystkie zaprezentowane informacje sugerują jednak, że hipotezy o bardzo dużej i długiej dekoniunkturze lokalnych rynków nieruchomości spowodowanej powodzią mogą być błędne – zauważa. – Jeśli chodzi o bardziej staranny wybór działek pod inwestycje mieszkaniowe, to warto pamiętać, że polityka deweloperów jest pochodną decyzji państwa i jego organów. Państwo – jak informuje „Rzeczpospolita” – prowadziło liberalną politykę dotyczącą zabudowy terenów zalewowych, ale jest możliwość jej zmiany. Można wpłynąć na działania inwestorów zarówno komercyjnych, jak i prywatnych. Mówiąc o państwie, mam na myśli i samorządy, i Wody Polskie.

Tomasz Błeszyński podsumowuje, że z kataklizmów trzeba wyciągnąć wnioski. – Problemy z prawidłowym zagospodarowaniem terenów i poszanowaniem krajobrazu od lat trapią polskie gminy. Ze względu na podatki chcą przyciągać jak najwięcej mieszkańców. Dlatego są coraz bardziej uległe przy wydawaniu warunków zabudowy i pozwoleń na budowę – komentuje. – Powoduje to dynamiczny przyrost „betonozy”, karczowanie drzew, eliminowanie zieleni. Budując domy, ludzie nie zwracają uwagi na warunki geohydrologiczne. Kupując wymarzoną działkę, skupiają się na ładnym widoku z okna, „ekologicznej okolicy”, miłym sąsiedztwie. Wybierając nieruchomość pod zabudowę wielorodzinną czy jednorodzinną, trzeba bezwzględnie przeanalizować wszystkie czynniki i warunki dotyczące terenu.