Czytaj więcej Nieruchomości Deweloperzy czekają na nową falę popytu Wielu klientów wstrzymuje się z zakupem mieszkania. Jedni liczą na spadek cen, inni na tańsze kredyty, także te z państwową dopłatą.

Deweloperzy zmniejszają podaż, ceny stabilne

W reakcji na spadającą sprzedaż deweloperzy ograniczają podaż, niemniej dalej liczba lokali wprowadzonych do oferty w III kwartale przewyższała liczbę sprzedanych – mowa o 12,6 tys. mieszkań.

- W porównaniu z II kwartałem liczba mieszkań wprowadzonych do oferty najbardziej zmalała w Łodzi, Poznaniu i Trójmieście – były to spadki między 36 proc. a 39 proc. W sytuacji zmniejszonego popytu i stosunkowo szerokiej oferty na części rynków, wyhamowanie nowej podaży jest naturalnym zjawiskiem. Jednak ograniczenie nowych inwestycji było widoczne jedynie w Łodzi, gdzie odnotowano spadek liczby dostępnych mieszkań w III kwartale. Na wszystkich rynkach pogarsza się także relacja oferty do bieżącej sprzedaży - wskazała Aleksandra Gawrońska, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w JLL.

Z analizy JLL wynika, że ceny mieszkań są dość stabilne: w III kwartale wahały się od spadku o 0,8 proc. do wzrostu o 2 proc. - Trzeba jednak pamiętać o dwóch czynnikach: duża część nowych inwestycji uruchamiana jest teraz z myślą o zamożnych nabywcach, dysponujących dużymi oszczędnościami albo zdolnością kredytową. Na to, co dzieje się z cenami ofertowymi wpływ mają przy tym nieliczne inwestycje w rekordowo wysokich cenach, wprowadzone do sprzedaży w ostatnich miesiącach. Druga sprawa to możliwe do uzyskania w trakcie negocjacji upusty, choć nie są one tak duże, jak by pewnie chcieli poszukiwacze okazji – powiedziała Gawrońska.

Czekając na obniżkę stóp procentowych

Co przyniesie przyszłość? Zdaniem ekspertów JLL, wobec powodzi na Dolnym Śląsku, polityka mieszkaniowa schodzi na dalszy plan, zmalały też szanse na wejście w życie programu dopłat do kredytów „Na start”, który w intencji resortu rozwoju miał wejść w życie na początku 2025 r. – ale trwają koalicyjne przepychanki na ten temat.

- Najbliższa przyszłość nie wygląda różowo ani dla kupujących, ani dla sprzedających. Do uczestników rynku dotarło chyba wreszcie to, że nowego programu mieszkaniowego wspierającego zakup mieszkania albo wcale nie będzie, albo dostępność i skala subsydiowanych kredytów będzie silnie ograniczona. Trudno też oczekiwać szybkiego spadku stóp procentowych – powiedział Kirejczyk. - Ekonomiści są zgodni, że najpierw czeka nas wyraźny wzrost inflacji, a na znaczącą obniżkę oprocentowania kredytów można liczyć najwcześniej na początku 2026 r., choć pewnie sam cykl obniżek zacznie się wcześniej. W najbliższych dwóch-trzech kwartałach trzeba uzbroić się w cierpliwość i ostrożnie wprowadzać na rynek nowe inwestycje. Na szczęście większość firm ma zróżnicowany portfel projektów i zapasy gotówki – podsumował.