Zdjąć blokadę z lex deweloper

Plany ogólne a lex deweloper

Mec. Kozierkiewicz akcentuje, że samorządy przekonały się do specustawy. – Instrument gwarantuje szybkość procedowania niespotykaną przy standardowej procedurze uchwalania czy zmiany planów miejscowych. Poza tym gminy stały się beneficjentami inwestycji towarzyszących, które przygotowują deweloperzy – podkreśla.

Firmy budują nie tylko osiedla, ale też parki, szkoły, place zabaw i inną infrastrukturę.

– Podobny mechanizm pojawił się dopiero w znowelizowanej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod postacią „zintegrowanych planów inwestycyjnych”. Jednak rozpowszechnienie tego instrumentu i wypracowanie praktycznej ścieżki postępowania zapewne zajmie branży kilka następnych lat – ocenia mecenas. – Mając to na uwadze, a także nierealne założenie wprowadzenia w całej Polsce planów ogólnych do końca 31 grudnia 2025 r., wygaszenie specustawy mieszkaniowej wraz z tą datą należy ocenić jako absolutnie niezrozumiałe. Szczególnie że konsekwencją braku uchwalenia planu ogólnego jest praktyczny zakaz wydawania uchwał dotyczących planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy, co grozi paraliżem inwestycyjnym na niespotykaną dotąd skalę – zaznacza.

Jego zdaniem konieczne jest wydłużenie obowiązywania specustawy do 2028 lub 2030 r., a w razie nieprzychylenia się do tego wniosku – co najmniej do czasu uchwalenia planu ogólnego w danej gminie.

Biuro prasowe resortu rozwoju informuje, że termin obowiązywania specustawy mieszkaniowej określono ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

– Termin ten jest powiązany z szeregiem innych przepisów dotyczących terminu wejścia w życie nowych rozwiązań reformy systemu planowania przestrzennego, przede wszystkim uchwalenia planów ogólnych gmin oraz utraty mocy przez studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin – informuje resort. – 1 stycznia 2026 r. uchwały lokalizacyjne mają być zastąpione przez zintegrowane plany inwestycyjne (ZPI) – nowe narzędzie planistyczne dające gminom dużą swobodę w lokalizowaniu i realizacji inwestycji, przy zachowaniu zgodności z planem ogólnym gminy oraz przy większym udziale partycypacji społecznej. Instrument ten może być już wykorzystywany, jednak zafunkcjonuje w pełni dopiero po wejściu w życie planów ogólnych gmin. Przedłużenie terminu obowiązywania specustawy mieszkaniowej mogłoby utrudnić wdrażanie nowego systemowego narzędzia.