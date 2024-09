Zdaniem Tomasza Lebiedzia na pytanie o czas sprzedaży nie ma jednoznacznej odpowiedzi. – Zależy, co uznajemy za start sprzedaży. Czy pierwsze wystawienie oferty, które często oznacza bardzo zawyżoną cenę? Czy też startem ma być moment, w którym sprzedający wreszcie urealnił cenę? Jakkolwiek by liczyć, widać, że czas poszukiwania klienta jest dłuższy niż rok temu – potwierdza. Zapewnia, że szybka sprzedaż jest nadal możliwa. Chodzi o nieruchomości postrzegane jako atrakcyjne. – Na atrakcyjność składają się takie czynniki jak cena, lokalizacja, rodzaj i stan techniczny mieszkania – wyjaśnia.

Zmęczony sprzedawca

Jakie rabaty można wynegocjować? – I na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To zależy od ceny ofertowej – mówi Lebiedź. – Bywa, że gdy ta cena była przesadzona, a sprzedający zmęczył się czekaniem na nabywcę, zniżki przekraczają nawet 20 proc. Nie można jednak traktować tego jako regułę. Dobry sprzedawca potrafi sprzedać mieszkanie powyżej ceny ofertowej nawet w gorszych czasach. Handel to emocje, a nie żelazne zasady.

Według Krzysztofa Kabaja kupujący może dziś liczyć na zniżki do kilku procent. Katarzyna Liebersbach-Szarek ocenia, że zniżki są nadal nieduże. – Dobra wiadomość jest taka, że ceny spadły i utrzymują się na w miarę stałym poziomie – mówi pośredniczka.

O coraz większych rabatach mówi z kolei Tomasz Rożek. – Dotyczą już także mieszkań jedno- i dwupokojowych – podkreśla.

Z analiz portalu GetHome wynika, że średnie ceny mkw. mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w sierpniu br. to ponad 18,2 tys. zł/mkw. Od lipca się nie zmieniły. Takie same jak w lipcu są też średnie ceny lokali w Łodzi (niespełna 8,7 tys. zł/mkw.). W Krakowie przeciętne ceny lokali z drugiej ręki w ciągu miesiąca spadły o 1 proc., do ok. 17,4 tys. zł. 1-proc. podwyżki GetHome odnotował we Wrocławiu (ponad 14,3 tys. zł/mkw.) i Trójmieście (niemal 15,5 tys. zł). O 2 proc., do niemal 8,6 tys. zł za mkw., poszły w górę średnie ceny mieszkań w aglomeracji katowickiej, a o 3 proc. – w Poznaniu, do niemal 12,1 tys. zł za mkw.