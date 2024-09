Ceny mieszkań z rynku wtórnego analizuje Marcin Drogomirecki, pośrednik i ekspert rynku nieruchomości. Analityk wziął pod uwagę średnie ceny ofertowe lokali wystawionych w sierpniu do sprzedaży w największych miastach.

Gdzie mieszkania używane zdrożały najbardziej. Gdzie jest taniej?

Z analiz Drogomireckiego wynika, że średnia cena ofertowa mieszkań z drugiej ręki w Białymstoku to ponad 9,9 tys. zł za mkw. To o 0,4 proc. więcej niż w lipcu tego roku i o 18 proc. więcej niż w sierpniu ubiegłego roku. W Bydgoszczy sprzedający mieszkania oferowali je w sierpniu po średniej cenie ponad 8 tys. zł za mkw. Licząc miesiąc do miesiąca, lokale na bydgoskim rynku wtórnym staniały o 0,2 proc. Licząc rok do roku, ceny poszły w górę o 7,6 proc.



Przeciętne ceny ofertowe mieszkań na gdańskim rynku wtórnym w sierpniu to niespełna 15,1 tys. zł za mkw., o 1,2 proc. więcej miesiąc do miesiąca i o 16,3 proc. więcej rok do roku.

W Katowicach mieszkania były oferowane w sierpniu średnio po niemal 9,1 tys. zł za mkw. (0,5 proc. mniej niż w lipcu i 15,9 proc. więcej niż w sierpniu ubiegłego roku), w Krakowie – po ponad 16,5 tys. zł (minus 0,7 proc. miesiąc do miesiąca i plus 20,7 proc., rok do roku), w Lublinie – po ponad 9,9 tys. zł za mkw. (0,5 proc. m./m. i 9,3 proc. r./r.), w Łodzi – ponad 8,4 tys. zł za mkw. (minus 0,1 i 11,3 proc.), w Olszynie – niemal 8,7 tys. zł (minus 1,1 i 6,1 proc).

Średnia cena ofertowa lokali z drugiej ręki w Poznaniu przekroczyła w sierpniu 11,1 tys. zł za mkw. (minus 0,5 proc. i 7,5 proc.). W Szczecinie to niemal 9,5 tys. zł (minus 0,5 proc. i 6,1 proc.), w Warszawie – niemal 17,6 tys. zł za mkw. (minus 0,4 proc. i 15 proc.), a we Wrocławiu – ponad 13,2 tys. zł za mkw.(minus 1 proc. miesiąc do miesiąca i 13,4 proc., rok do roku).