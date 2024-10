Barometr nastrojów. Spokojnie w mieszkaniówce

Jak mówi Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego Otodom Analytics, na rynku mieszkań mamy kontynuację okresu względnej stabilizacji. - Uczestnicy rynku - zarówno po stronie podaży jak i popytu - wyczekują na ostateczne decyzje dotyczące programu wsparcia kredytobiorców „Na start”. Na razie jednak mamy więcej niewiadomych niż pewników – podkreśla Marcin Krasoń.

Ożywienie po wakacjach

Zdaniem Krasonia sygnałem do zmiany trendu na rynku nieruchomości byłby zapewne początek cyklu obniżek stóp procentowych. - Ale nic nie wskazuje na to, by miało to nastąpić szybko – mówi ekspert Otodom Analytics.

Dodaje, że zakończenie wakacji przyniosło lekkie ożywienie. - Wrześniowa sprzedaż mieszkań przez deweloperów była sporo wyższa od tej z lipca i sierpnia – mówi Marcin Krasoń. – Trzeba się jednak wystrzegać nadmiernego optymizmu. Przyczyną lepszych wyników sprzedażowych był raczej skumulowany po wakacjach popyt niż zmiana trendu – wyjaśnia.

Cenniki w miarę stabilne

Marcin Krasoń zaznacza, że „w cennikach - zarówno banków, jak i deweloperów, nadal spokój”. - W ujęciu rocznym w większości miast wzrost cen spadł już do jednocyfrowego, a z miesiąca na miesiąc notujemy drobne wzrosty lub spadki – zwraca uwagę.

Jak dodaje, barometr nastrojów na rynku mieszkaniowym przygotowywany co miesiąc przez Otodom Analytics dla „Nieruchomości” „Rzeczpospolitej” nadal jest bardzo nisko.