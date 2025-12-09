Jeszcze we wtorek strona rządowa zapowiadała, że ta w najmniejszym stopniu nie będzie różniła się od swojej zawetowanej poprzedniczki. Rzecznik rządu Adam Szłapka na antenie TVP Info zadeklarował, że w nowym projekcie nie zmieniono „nawet przecinka”. Również on stanął na stanowisku, że po ostatnim tajnym posiedzeniu Sejmu, podczas którego premier miał przedstawić członkom parlamentu pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa, oraz po „całej dyskusji, która się odbyła” w tej sprawie, prezydent zyskał wiedzę potrzebną do wydania właściwego osądu; powinien więc ustawę podpisać.

Warto dodać, że w ubiegłym tygodniu prokurator krajowy Dariusz Korneluk powołał zespół do badań aktowych i monitorowania spraw dotyczących przestępczości związanej z funkcjonowaniem rynku kryptowalut. Zadaniem tej grupy będzie badanie akt oraz koordynacja i monitorowanie prowadzonych już w prokuraturze spraw, dotyczących przestępczości kryptowalutowej.

Co dalej z ustawą o rynku kryptoaktywów? Premier mówi o rosyjskich pieniądzach

Ustawę o rynku kryptoaktywów po prezydenckim wecie ratować chciano jeszcze w Sejmie, poprzez próbę jego odrzucenia, co jednak zakończyło się fiaskiem. Komentując rozwój wydarzeń, premier Donald Tusk przyznał, że przejawiał „coś na kształt nadziei”, że „PiS wycofa się z tego bardzo poważnego błędu”. Wyraźnie wskazywał, że nie chodzi tylko o zwykłe uregulowania rynkowe.

– Dobierałem słowa bardzo ostrożnie, ale sprawa jest tak paskudna, jak nigdy od 1989 r. w Polsce. Mamy do czynienia z bardzo groźnymi zjawiskami, gdzie są rosyjskie pieniądze, mafia. To nie są moje wyobrażenia, tylko wynik operacji i śledztw – komentował premier w rozmowie z dziennikarzami po przegranym głosowaniu. – Te pieniądze z tych bardzo groźnych środowisk trafiały także na promocję polityczną. Mają parasol polityczny, a ustawa, która miała ukrócić tego typu działania, została zawetowana przez tych, którzy są jakoś blisko tych spraw – wskazywał. Jednocześnie ocenił, że na negocjacje z prezydentem w sprawie tej ustawy nie ma już czasu.

Wcześniej już – zaraz po ogłoszeniu decyzji o wecie – premier mówił o konieczności przekonania prezydenta o tym, jak wielki błąd popełnił, decydując się na ten krok. – To weto jest nie do obrony, nie do usprawiedliwienia – wyrokował szef rządu. Już wtedy wspominał o możliwym lobbingu i wyraźnie zapowiadał, że chce, aby ustawa jeszcze raz – i to niezwłocznie – „przeszła” przez parlament, trafiając do prezydenckiego podpisu (i przekonywał, że dla samej głowy państwa to „szansa” i „oferta”).