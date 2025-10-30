Aktualizacja: 30.10.2025 06:42 Publikacja: 30.10.2025 04:37
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Marcin Obara
– W naszym projekcie ustawy nie będzie zapisów o wyłącznie restrykcyjnych karach, przewidzianych w tym rządowym. Jeśli system kar dla banków, domów maklerskich czy firm ubezpieczeniowych przeniesiemy do branży nowoczesnych technologii, to żaden biznes nie będzie chciał rozwijać się w Polsce – zapewnia prof. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego.
Profesor nie chce, aby „alternatywny” projekt ustawy o rynku kryptoaktywów – przygotowywany pod jego okiem i w gronie ekspertów – procedowany był pod szyldem jakiejkolwiek partii politycznej. Jego autorzy planują przedstawić go środowisku prezydenta, bo w tym widzą szansę na przyjęcie go „ponad podziałami”.
Karol Nawrocki – jak wynika z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” – najpewniej zawetuje ustawę o rynku kryptoaktywów w obecnym kształcie (dziś będącą już na ostatniej prostej prac legislacyjnych). Apeluje o to część branży, zaniepokojona wymogami, jakie egzekwować będzie Komisja Nadzoru Finansowego, wskazana jako instytucja władna do nadzorowania rynku kryptoaktywów w Polsce (wybór ten jest już w zasadzie przesądzony). Sektorowi przedstawiciele przestrzegają, że w obliczu zagrożenia drakońskimi karami, piętrzącymi się formalnościami i opłatami, znaczna część podmiotów na miejsce rejestracji swojej działalności – a tym samym i płacenia podatków – wybierze inny kraj europejski.
Obawy branży podziela też prof. Piech, dlatego w swoim projekcie postuluje on utworzenie zupełnie nowego urzędu nadzorczego, który docelowo zająć miałby się też całą branżą nowych technologii i obszarem deregulacji. – W Polsce powszechnym stało się zjawisko nadregulacji, dlatego uważam, że trzeba stworzyć instytucjonalną przeciwwagę i zadbać o podstawową wolność gospodarczą – komentuje.
Powołanie specjalnej instytucji w zamyśle autorów nowego projektu mogłoby okazać się też remedium na obawy o kary, przed którymi drży branża. – Jeśli utworzony zostałby nowy urząd, znaleźliby się w nim specjaliści umiejący stosować tzw. miękkie prawo, system ostrzeżeń i wskazówek. I umiejący reagować ostro, jeśli prowadzący biznes rzeczywiście naginaliby przepisy i intencjonalnie szkodzili klientom – wyjaśnia prof. Piech.
Zespół profesora chce też wzmocnienia ochrony konsumentów w naszym kraju (a tym samym i nowych kompetencji dla Rzecznika Finansowego). – Skoro w Polsce działałyby firmy zarejestrowane w innych krajach, to polscy inwestujący powinni mieć możliwość kierowania sporów z nimi do naszych rodzimych sądów, a nie za granicę – tłumaczy. – Bo choć dziś ten problem wydaje się marginalny, to w przyszłości, w sytuacji kryzysowej, może wystąpić już na masową skalę. A miliony użytkowników zmuszonych zostanie do dochodzenia swoich praw np. w sądach maltańskich – przewiduje.
Eksperci chcą też zachowania furtki, którą Unia pozostawiła krajom członkowskim w rozporządzeniu MiCA, czyli tym obligującym nas do przyjęcia krajowych przepisów dotyczących kryptoaktywów. Chodzi o możliwość wykorzystania kryptoaktywów w zakresie drobnych projektów edukacyjnych i startupowych, możliwych do uruchomienia na bardzo małą skalę, np. wśród znajomych czy studentów w jednej grupie ćwiczeniowej. – Rząd, w krajowej ustawie zrezygnował z tej swobody. W praktyce każdemu, kto wyemituje choć jeden token o jakiejkolwiek wartości, grożą konsekwencje. To wywoła efekt mrożący – przestrzega prof. Piech.
Autorzy nowego projektu ustawy chcą też niższych opłat za prowadzenie biznesu i sprawowanie nadzoru, niż zaproponował to rząd, bo – jak uważa profesor – „o ile banki stać na płacenie dodatkowego podatku, o tyle startupy może to zabić”.
– Uważam, że "opodatkowywanie" startupów fintech byłoby błędem; od większych firm owszem, można już pobierać opłaty, ale nie od startupu, który dopiero wchodzi na rynek – przekonuje. I ocenia, że jeśli Polska chce wspierać innowacyjność, powinna zaproponować biznesom okresy przejściowe – bez opodatkowania. A opodatkować je dopiero później, kiedy firmy przeniosą już swoje siedziby i majątki do Polski. – Być może udałoby się to wprowadzić – przewiduje profesor.
I podkreśla, że kilkanaście unijnych krajów wprowadziło u siebie nadzór dualny nad rynkiem – dzieląc kompetencje nadzorcze między dwie instytucje, najczęściej uwzględniając wśród nich bank centralny. – Uważam, że nadzór nad pieniądzem – w tym elektronicznym – w całości powinien być umiejscowiony w NBP; rząd przewidywał odebranie tych kompetencji bankowi, co mogłoby naruszać konstytucję – precyzuje ekspert.
Czytaj więcej
"Trzeba stawiać na uświadamianie, jak legalnie możemy inwestować. Choć należy pamiętać, że zawsze...
Ministerstwo Finansów, odpowiedzialne za przeforsowanie „rządowej” ustawy, od początku przekonywało, że ta ostatnia (jeszcze na etapie projektu) nie jest ani zbyt obszerna, ani zawiła. Zdaniem resortu szczegółowe rozpisanie kwestii możliwie niejasnych, a nie jedynie odsyłanie zainteresowanych do źródła, czyli rozporządzenia MiCA, w przyszłości uchroni nas zaś przed jakąkolwiek obawą o samowolę nadzorcy. A zdaniem MF to właśnie KNF będzie nadzorcą najlepszym, bo i na rynku finansowym najlepiej zorientowanym. Pomysł scedowania obowiązków na „jakąś” nową, specjalnie w tym celu powołaną instytucję, zdaniem MF pochłonęłoby zbyt dużo czasu. A tego – jak nietrudno zauważyć – Polska nie ma, bo MiCA de facto już obowiązuje.
Czytaj więcej
Nie ma porozumienia co do kształtu, jaki przybrać ma ustawa porządkująca rynek kryptoaktywów. Bra...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– W naszym projekcie ustawy nie będzie zapisów o wyłącznie restrykcyjnych karach, przewidzianych w tym rządowym. Jeśli system kar dla banków, domów maklerskich czy firm ubezpieczeniowych przeniesiemy do branży nowoczesnych technologii, to żaden biznes nie będzie chciał rozwijać się w Polsce – zapewnia prof. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego.
Profesor nie chce, aby „alternatywny” projekt ustawy o rynku kryptoaktywów – przygotowywany pod jego okiem i w gronie ekspertów – procedowany był pod szyldem jakiejkolwiek partii politycznej. Jego autorzy planują przedstawić go środowisku prezydenta, bo w tym widzą szansę na przyjęcie go „ponad podziałami”.
Gdy naprawy wymagają konstrukcyjne elementy balkonów, związane z elewacją, lub podziemnego garażu, to remontem m...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Akcja Uczniowska otrzymuje sygnały ze szkół w całej Polsce o masowym odwoływaniu wycieczek. Powodem jest sposób...
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie ma podstaw, aby dane mężczyzny, który przed laty spowodował wypadek,...
Ministerstwo Sprawiedliwości chce znieść obowiązującą od kwietnia 2018 roku zasadę, że sędzią może być tylko oso...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Samo wydzielenie geodezyjne działki z nieruchomości, bez ustanowienia dla niej odrębnej księgi wieczystej, nie d...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas