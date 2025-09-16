Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne punkty sporne w kwestii nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów?

Dlaczego Ministerstwo Finansów popiera kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptoaktywów?

Jaki jest punkt widzenia branży kryptoaktywów na potencjalne skutki wprowadzenia nowej ustawy?

Jakie są aktualne dane dotyczące inwestycji Polaków w kryptoaktywa?

Jakie kontrowersje budzi planowana opłata dla firm działających na rynku kryptoaktywów?

Ministerstwo Finansów jest przekonane, że KNF będzie nadzorcą najlepszym, bo i na rynku finansowym najlepiej zorientowanym. Jak przekonywał podczas niedawnego posiedzenia parlamentarnego zespołu podsekretarz stanu Jurand Drop, scedowanie obowiązków na „jakąś” nową instytucję, specjalnie w tym celu powołaną, oznaczałoby stratę czasu na tzw. rozruch.

Projekt ustawy o kryptoaktywach w Sejmie – ale branża wciąż przeciwna niektórym pomysłom

A czasu już nie ma, bo do przyjęcia ustawy o kryptoaktywach zobowiązuje nas obowiązujące już de facto unijne rozporządzenie MiCA. Podczas spotkania wyraźnie wybrzmiało, że Polska jest jednym z zaledwie trzech państw, które tych regulacji na rodzimy grunt jeszcze nie przełożyły. Prace nad ustawą w Sejmie trwają, ale oś sporu między rządem a branżą pozostaje ta sama.

Jurand Drop odpierał jednak zarzuty, jakoby projekt był zbyt obszerny i zawiły. Przekonywał, że szczegółowe rozpisanie kwestii potencjalnie niejasnych, a nie jedynie odsyłanie zainteresowanych do źródła, czyli rozporządzenia UE, uchroni nas w przyszłości przed jakąkolwiek obawą o samowolę nadzorcy.

Rozporządzenie MiCA ma ucywilizować rynek kryptoaktywów, a jego klientom zapewnić ochronę. Wszystko wskazuje jednak, że trudno będzie wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony.