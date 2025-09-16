Aktualizacja: 16.09.2025 14:40 Publikacja: 16.09.2025 14:04
Siedziba KNF, Warszawa
Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman
Ministerstwo Finansów jest przekonane, że KNF będzie nadzorcą najlepszym, bo i na rynku finansowym najlepiej zorientowanym. Jak przekonywał podczas niedawnego posiedzenia parlamentarnego zespołu podsekretarz stanu Jurand Drop, scedowanie obowiązków na „jakąś” nową instytucję, specjalnie w tym celu powołaną, oznaczałoby stratę czasu na tzw. rozruch.
A czasu już nie ma, bo do przyjęcia ustawy o kryptoaktywach zobowiązuje nas obowiązujące już de facto unijne rozporządzenie MiCA. Podczas spotkania wyraźnie wybrzmiało, że Polska jest jednym z zaledwie trzech państw, które tych regulacji na rodzimy grunt jeszcze nie przełożyły. Prace nad ustawą w Sejmie trwają, ale oś sporu między rządem a branżą pozostaje ta sama.
Jurand Drop odpierał jednak zarzuty, jakoby projekt był zbyt obszerny i zawiły. Przekonywał, że szczegółowe rozpisanie kwestii potencjalnie niejasnych, a nie jedynie odsyłanie zainteresowanych do źródła, czyli rozporządzenia UE, uchroni nas w przyszłości przed jakąkolwiek obawą o samowolę nadzorcy.
Rozporządzenie MiCA ma ucywilizować rynek kryptoaktywów, a jego klientom zapewnić ochronę. Wszystko wskazuje jednak, że trudno będzie wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony.
– Jako środowisko sprzeciwiamy się, żeby KNF był nadzorcą nie dlatego, że nie chcemy nadzoru. To jedyny urząd, który przez ostatnich kilka, jeśli nie kilkanaście, lat aktywnie zwalczał rynek kryptowalut – komentował Sławek Zawadzki, prezes platformy kryptowalutowej Kanga.
Jego zdaniem wprowadzenie przepisów w takim kształcie, jaki forsuje obecnie MF, może doprowadzić do upadku mniejszych firm. – Największym dramatem będzie, jeśli spotkamy się tutaj za dwa lub trzy lata i w Polsce licencje będą miały wielkie, międzynarodowe przedsiębiorstwa kryptowalutowe, banki, a wszyscy ci, którzy budowali ten rynek od wielu lat, będą kamieniami rzuconymi na szaniec – podkreślał.
Uczestnicy dyskusji zgodzili się jednak, że zmiany wymuszają nie tylko unijne przepisy, ale przede wszystkim rzeczywistość, za którą instytucje muszą nadążyć. Według danych przedstawionych podczas posiedzenia, w kryptoaktywa inwestowało lub inwestuje ok. 3-4 mln osób w Polsce. Kwoty wszystkich transakcji idą już w dziesiątki miliardów, mimo że mediana tej pojedynczej wynosi ok. tysiąc zł. Ok. 18 proc. Polaków lokuje środki w kryptoaktywa.
Piotr Brewiński, prezes fundacji Fintech Poland przekonywał, że rynek jest co prawda relatywnie młody, ale każdy z tych dziś już dojrzałych przechodził właśnie taką fazę wzrostu. Zgromadzonym wyjaśniał też, że należy odczarować mit o „młodych” inwestujących w kryptoaktywa, bo prawie 3/4 z nich to osoby między 26. a 45. rokiem życia. Jeszcze większa część ma wykształcenie wyższe, a połowa – doświadczenie w tym zakresie dłuższe niż roczne. Dla ponad 40 proc. jest to cel długoterminowy, a nie spekulacyjny. Ekspert podkreślał jednak, że najlepiej nawet przygotowana ustawa nie wyeliminuje całkowicie przypadków scamów.
Z kolei mec. Maciej Wieczorkowski – podobnie jak inni uczestnicy – zwracał uwagę na kwestię opłaty, która ma być nałożona na przedsiębiorców. Jego zdaniem 0,4 proc. średnich rocznych przychodów z ostatnich trzech lat to kwota, która część z nich może sparaliżować. – To praktycznie zabójstwo konkurencyjne. Polski rynek tego nie udźwignie i w żaden sposób nie będzie konkurencyjny z firmami z zagranicy – komentował.
Adwokat poparł zaś opinię przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, aby ustanowić górny limit tej opłaty lub ewentualnie określać ją od marży czy zysku. – Opłata górna, bez limitu, zabije konkurencyjność przedsiębiorstw kryptowalutowych – konkludował.
