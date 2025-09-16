Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Co dalej z ustawą o kryptoaktywach? Ministerstwo za kontrolą KNF-u, branża nieufna

Nie ma porozumienia co do kształtu, jaki przybrać ma ustawa porządkująca rynek kryptoaktywów. Branża nie chce, żeby kontrolowała ją Komisja Nadzoru Finansowego, a Ministerstwo Finansów nie widzi lepszego rozwiązania. Obie strony dyskutują w toku prac zespołu parlamentarnego.

Publikacja: 16.09.2025 14:04

Siedziba KNF, Warszawa

Siedziba KNF, Warszawa

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Nadia Senkowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne punkty sporne w kwestii nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów?
  • Dlaczego Ministerstwo Finansów popiera kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptoaktywów?
  • Jaki jest punkt widzenia branży kryptoaktywów na potencjalne skutki wprowadzenia nowej ustawy?
  • Jakie są aktualne dane dotyczące inwestycji Polaków w kryptoaktywa?
  • Jakie kontrowersje budzi planowana opłata dla firm działających na rynku kryptoaktywów?

Ministerstwo Finansów jest przekonane, że KNF będzie nadzorcą najlepszym, bo i na rynku finansowym najlepiej zorientowanym. Jak przekonywał podczas niedawnego posiedzenia parlamentarnego zespołu podsekretarz stanu Jurand Drop, scedowanie obowiązków na „jakąś” nową instytucję, specjalnie w tym celu powołaną, oznaczałoby stratę czasu na tzw. rozruch.

Projekt ustawy o kryptoaktywach w Sejmie – ale branża wciąż przeciwna niektórym pomysłom 

A czasu już nie ma, bo do przyjęcia ustawy o kryptoaktywach zobowiązuje nas obowiązujące już de facto unijne rozporządzenie MiCA. Podczas spotkania wyraźnie wybrzmiało, że Polska jest jednym z zaledwie trzech państw, które tych regulacji na rodzimy grunt jeszcze nie przełożyły. Prace nad ustawą w Sejmie trwają, ale oś sporu między rządem a branżą pozostaje ta sama.

Jurand Drop odpierał jednak zarzuty, jakoby projekt był zbyt obszerny i zawiły. Przekonywał, że szczegółowe rozpisanie kwestii potencjalnie niejasnych, a nie jedynie odsyłanie zainteresowanych do źródła, czyli rozporządzenia UE, uchroni nas w przyszłości przed jakąkolwiek obawą o samowolę nadzorcy. 

Rozporządzenie MiCA ma ucywilizować rynek kryptoaktywów, a jego klientom zapewnić ochronę. Wszystko wskazuje jednak, że trudno będzie wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Posłowie zajęli się projektem ustawy o kryptoaktywach. Burzliwa dyskusja w Sejmie
Prawo w Polsce
Posłowie zajęli się projektem ustawy o kryptoaktywach. Burzliwa dyskusja w Sejmie

Prezes platformy kryptowalutowej: KNF zwalczał nasz rynek, a teraz ma go nadzorować 

– Jako środowisko sprzeciwiamy się, żeby KNF był nadzorcą nie dlatego, że nie chcemy nadzoru. To jedyny urząd, który przez ostatnich kilka, jeśli nie kilkanaście, lat aktywnie zwalczał rynek kryptowalut – komentował Sławek Zawadzki, prezes platformy kryptowalutowej Kanga.

Jego zdaniem wprowadzenie przepisów w takim kształcie, jaki forsuje obecnie MF, może doprowadzić do upadku mniejszych firm. – Największym dramatem będzie, jeśli spotkamy się tutaj za dwa lub trzy lata i w Polsce licencje będą miały wielkie, międzynarodowe przedsiębiorstwa kryptowalutowe, banki, a wszyscy ci, którzy budowali ten rynek od wielu lat, będą kamieniami rzuconymi na szaniec – podkreślał.

Ilu Polaków inwestuje w kryptowaluty? Ok. 18 proc. Polaków, ale nie tylko młodych 

Uczestnicy dyskusji zgodzili się jednak, że zmiany wymuszają nie tylko unijne przepisy, ale przede wszystkim rzeczywistość, za którą instytucje muszą nadążyć. Według danych przedstawionych podczas posiedzenia, w kryptoaktywa inwestowało lub inwestuje ok. 3-4 mln osób w Polsce. Kwoty wszystkich transakcji idą już w dziesiątki miliardów, mimo że mediana tej pojedynczej wynosi ok. tysiąc zł. Ok. 18 proc. Polaków lokuje środki w kryptoaktywa.

Piotr Brewiński, prezes fundacji Fintech Poland przekonywał, że rynek jest co prawda relatywnie młody, ale każdy z tych dziś już dojrzałych przechodził właśnie taką fazę wzrostu. Zgromadzonym wyjaśniał też, że należy odczarować mit o „młodych” inwestujących w kryptoaktywa, bo prawie 3/4 z nich to osoby między 26. a 45. rokiem życia. Jeszcze większa część ma wykształcenie wyższe, a połowa – doświadczenie w tym zakresie dłuższe niż roczne. Dla ponad 40 proc. jest to cel długoterminowy, a nie spekulacyjny. Ekspert podkreślał jednak, że najlepiej nawet przygotowana ustawa nie wyeliminuje całkowicie przypadków scamów.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Leszek Kieliszewski: Pierwsze zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku kryptowalut, po przepr
Rzecz o prawie
Leszek Kieliszewski: Krótka historia krypto zakończona bublem prawnym

Adwokat o opłacie dla firm: zabójstwo konkurencyjne 

Z kolei mec. Maciej Wieczorkowski – podobnie jak inni uczestnicy – zwracał uwagę na kwestię opłaty, która ma być nałożona na przedsiębiorców. Jego zdaniem 0,4 proc. średnich rocznych przychodów z ostatnich trzech lat to kwota, która część z nich może sparaliżować. – To praktycznie zabójstwo konkurencyjne. Polski rynek tego nie udźwignie i w żaden sposób nie będzie konkurencyjny z firmami z zagranicy – komentował.

Adwokat poparł zaś opinię przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, aby ustanowić górny limit tej opłaty lub ewentualnie określać ją od marży czy zysku. – Opłata górna, bez limitu, zabije konkurencyjność przedsiębiorstw kryptowalutowych – konkludował.

Czytaj więcej

Dziennikarz TVN-u szantażowany za reportaż o kryptowalutach. Zapadł wyrok
Prawo karne
Dziennikarz TVN-u szantażowany za reportaż o kryptowalutach. Zapadł wyrok

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Finansów (MF) Kryptowaluty Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) legislacja

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne punkty sporne w kwestii nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów?
  • Dlaczego Ministerstwo Finansów popiera kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptoaktywów?
  • Jaki jest punkt widzenia branży kryptoaktywów na potencjalne skutki wprowadzenia nowej ustawy?
  • Jakie są aktualne dane dotyczące inwestycji Polaków w kryptoaktywa?
  • Jakie kontrowersje budzi planowana opłata dla firm działających na rynku kryptoaktywów?
Pozostało jeszcze 91% artykułu

Ministerstwo Finansów jest przekonane, że KNF będzie nadzorcą najlepszym, bo i na rynku finansowym najlepiej zorientowanym. Jak przekonywał podczas niedawnego posiedzenia parlamentarnego zespołu podsekretarz stanu Jurand Drop, scedowanie obowiązków na „jakąś” nową instytucję, specjalnie w tym celu powołaną, oznaczałoby stratę czasu na tzw. rozruch.

Projekt ustawy o kryptoaktywach w Sejmie – ale branża wciąż przeciwna niektórym pomysłom 

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Szef opublikował zdjęcie „chorej” pracownicy na weselu. Ekspert: „Nie zastanowił się”
Praca, Emerytury i renty
Szef opublikował zdjęcie „chorej” pracownicy na weselu. Ekspert: „Nie zastanowił się”
Ustalenie wartości udziału osobistych starań konkubenta w powstaniu majątku wspólnego bywa często tr
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Podatki
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Zmiany w e-licytacjach komorniczych. Miały być uproszczenia, będą problemy
Zawody prawnicze
Deregulowanie po kawałku, czyli zmiany w e-licytacjach komorniczych
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Minister Waldemar Żurek nie posłuchał kolegiów. Są kolejne dymisje w sądach
Reklama
Reklama
e-Wydanie