W sprawie pierwotnie oskarżone były jeszcze dwie osoby – adwokat doradzający prezesowi giełdy, której dotyczył reportaż TVN-u, a także detektyw. Zarzucono im, że sfabrykowali materiał – autentyczny wywiad z Mateuszem J., ale prowadzony pod z góry przyjętą tezę – który miał na celu podważenie wiarygodności Michała Fui jako dziennikarza.

– Sąd apelacyjny stwierdził, że działali oni z zamiarem ewentualnym utrudnienia postępowania karnego. Nie mógł jednak ich skazać, jako że uniewinnił ich sąd pierwszej instancji. Ich sprawa została więc uchylona do ponownego rozpoznania – poinformował rzecznik krakowskiego SA sędzia Tomasz Szymański.

Dziennikarz TVN-u Michał Fuja: absurdalna wersja, że dla podbicia oglądalności mieliśmy wręczyć sobie milion złotych, nie wytrzymała próby czasu

Jak przypomina Michał Fuja, u podstaw sprawy, która – w jego opinii – miała skompromitować go jako dziennikarza, legła próba przekonania jego i jego współpracowników, że za giełdą kryptowalut „nie stali przestępcy, i że nie były tam prane pieniądze pochodzące z przestępstw VAT”.

– Było wtedy duże oburzenie, nasze ustalenia były podważane na wszystkie sposoby i nadal można znaleźć wywiady, w których oskarżani jesteśmy o to, że dla podbicia oglądalności mielibyśmy sfabrykować propozycję korupcyjną i próbować wręczyć sobie milion złotych. Tyle że ta absurdalna wersja wydarzeń nie wytrzymała próby czasu – komentuje reporter.

I dodaje: – Dla mnie ta sprawa była szczególnie bolesna, bo pracując nad nią, musiałem tymczasowo wyprowadzić się z domu, ukrywać się z żoną i dziećmi, korzystać z ciągłej ochrony. Podkreśla, że finał sprawy to dla niego wielka ulga. – Tak samo jak to, że sąd potwierdził, iż zamieszani w nią detektyw i prawnik również konfabulowali i tworzyli fałszywe dowody, próbując stworzyć wersję, która mnie skompromituje – konkluduje.

Prawo prasowe: za zmuszanie dziennikarza do zaniechania opublikowania materiału grożą trzy lata więzienia

W sprawie tej działacz Mateusz J. oskarżony był z art. 43 prawa prasowego, który mówi, że ten, kto przemocą lub groźbą bezprawną próbuje zmusić dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego (albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej), naraża się na karę pozbawienia wolności do lat trzech.