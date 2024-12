Zabójstwo Polki na Kos. Reporter TVN uniewinniony od zarzutu nagrywania rozprawy

Ekspert: za naruszenie zakazu nagrywania rozpraw w Grecji drakońskie kary

O komentarz w sprawie wydarzeń na wyspie Kos poprosiliśmy Bartosza Pilitowskiego, prezesa zarządu Fundacji Court Watch Polska. Choć przyznaje on, że do zatrzymania osoby poważnie zakłócającej przebieg rozprawy czy naruszającej powagę sądu mogłoby dojść również w Polsce, areszt wciąż jest najbardziej surową formą kary za naruszenie zasad. Na większość „niepokornych” uczestników procesu działa upomnienie lub grzywna.

Jego zdaniem powody zatrzymania Marcina Jakóbczyka mogły być inne. - W Grecji obowiązują drakońskie kary za naruszanie zakazu nagrywania rozpraw. Chociaż, zgodnie z europejskim standardem sądy są dostępne dla publiczności i mediów, to zgodę na nagrywanie lub transmitowanie posiedzenia sąd może wydać wyłącznie w drodze wyjątku, jeśli istnieje ku temu interes publiczny, i to pod warunkiem, że zgodzą się na to obie strony. W innym wypadku nie wolno publikować nawet pisemnej transkrypcji z rozprawy – wyjaśnia ekspert.

Co dziennikarzowi lub obserwatorowi organizacji społecznej grozi za złamanie tego zakazu? Nawet trzy lata więzienia i 200 tys. euro grzywny. - Nie jest mi znany inny kraj w Unii Europejskiej, który kryminalizowałby w takim stopniu przekazywanie informacji – przyznaje Bartosz Pilitowski. - Reporter z Polski mógł stać się ofiarą nieznajomości tych regulacji – ocenia.

I dodaje: - W Polsce co prawda także należy uzyskać zgodę sądu na nagrywanie lub transmisję, ale nie widzę powodów, aby osobę podejrzaną o brak uzyskania takiego pozwolenia zatrzymywać i zamykać w areszcie.

„Drakońskie kary”, o których mówi przedstawiciel Fundacji, odnoszą się do znowelizowanego przepisu dotyczącego radiofonii i telewizji, który budzi niepokój m.in. wśród organizacji. Pojawiają się głosy, że stanowi on wręcz atak na gwarantowaną konstytucyjnie zasadę jawności procesu. Zwłaszcza, że Grecja jest członkiem Rady Europejskiej i podpisała europejską konwencję praw człowieka. A ta gwarantuje transparentność rozpraw i ma umożliwiać obywatelom dowiadywanie się, co dzieje się w sądach.