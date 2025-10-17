Reklama
Tilly Norwood to kolejny krok AI w filmach. Czy awatary zastąpią aktorów?

Tilly Norwood to najgłośniejsza obecnie wirtualna aktorka, wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Fascynuje i wzbudza kontrowersje w środowisku filmowym. To nie pierwszy eksperyment z AI: wcześniej odmładzano Harrisona Forda i Roberta de Niro.

Publikacja: 17.10.2025 06:00

Tilly Norwood narodziła się w domu produkcyjnym AIParticle6 i jego studiu talentów Xicoia. Została w

Tilly Norwood narodziła się w domu produkcyjnym AIParticle6 i jego studiu talentów Xicoia. Została wygenerowana sztucznie z nagrań autentycznych ludzi

Foto: archiwum prywatne

Barbara Hollender

Jest śliczna. Ma ciemne oczy, urzekający uśmiech, długie, lekko kręcone, ciemne włosy. Lubi mrożoną kawę i nazywa się Tilly Norwood. Mieszka w Londynie. Jest początkującą aktorką. Jej konto na Instagramie pojawiło się w maju tego roku, tuż przed festiwalem canneńskim. Do końca września zyskało ponad 50 tys. obserwujących. A w czasie ostatniego festiwalu w Zurychu ogłoszono, że reprezentowaniem młodej aktorki zainteresowanych jest kilka agencji talentów. Problem w tym, że Tilly Norwood nie istnieje. Jest wytworem sztucznej inteligencji.

