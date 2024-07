Grunt pod zarzuty dla Zbigniewa Ziobry?

Przyjęta koncepcja budzi wątpliwości także z innych względów.

– Grupa przestępcza ma zawsze charakter nieformalny. Na takiej zasadzie jest m.in. hierarchiczne podporządkowanie, podział ról. Nie znam przypadku, by zorganizowana grupa mogła działać w ramach takiej struktury jak Ministerstwo Sprawiedliwości, która ze swojej istoty jest zorganizowana – mówi nam nieoficjalnie jeden ze śledczych.

Inny dodaje: – Jeżeli jest grupa przestępcza, to musi być osoba nią kierująca – ustalona lub nie. Tu mogło chodzić o przygotowanie gruntu pod zarzuty dla Zbigniewa Ziobry, on był przełożonym Romanowskiego – sugeruje inny prokurator.

Według nieoficjalnych informacji „Rz” prokuratura liczyła na to, że Romanowski po aresztowaniu pójdzie na współpracę i wyjawi, kto tworzył lub dawał mu listy z organizacjami, które miały dostać środki z Funduszu.

Z zarzutów dla Romanowskiego to nie wynika, wiadomo jedynie, że przynosił on gotowe listy z nazwami fundacji, które miały dostać środki. Mówił o tym publicznie niedawno Tomasz Mraz, urzędnik resortu, który sypie układ z Funduszu Sprawiedliwości (sam jest w sprawie podejrzany, współpracuje z mec. Romanem Giertychem). Mraz powiedział, że podczas jednego ze spotkań Zbigniew Ziobro „mówił wprost, kto ma zwyciężyć i co przy pomocy tych środków, które otrzymają podmioty przez niego wskazane, zarządzane przez zaprzyjaźnionych ludzi – należy zrobić. Jak mają być wykorzystywane do bieżącej i przyszłej działalności politycznej – twierdził Mraz.