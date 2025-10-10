W najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu respondentów zapytano o to, na które z ugrupowań zagłosowaliby, gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne. Co wynika z badania?

Jak w nowym sondażu partyjnym IBRiS wypadają KO i PiS?

W sondażu IBRiS dla Onetu na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,5 proc. (+ 2 pkt. proc.). To duża zmiana w porównaniu z poprzednim badaniem, wykonanym pod koniec sierpnia. Wówczas Prawo i Sprawiedliwość (PiS) utrzymywało przewagę nad partią Donalda Tuska bądź z nią remisowało. W najnowszym sondażu ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego cieszy się poparciem 27,3 proc. (-1 pkt. proc.).

Podium w badaniu zamyka natomiast Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. głosów (-0,3 pkt. proc.).