Aktualizacja: 10.10.2025 20:22 Publikacja: 10.10.2025 19:42
Premier Donald Tusk na sali plenarnej Sejmu
Foto: PAP/Leszek Szymański
W najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu respondentów zapytano o to, na które z ugrupowań zagłosowaliby, gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne. Co wynika z badania?
W sondażu IBRiS dla Onetu na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,5 proc. (+ 2 pkt. proc.). To duża zmiana w porównaniu z poprzednim badaniem, wykonanym pod koniec sierpnia. Wówczas Prawo i Sprawiedliwość (PiS) utrzymywało przewagę nad partią Donalda Tuska bądź z nią remisowało. W najnowszym sondażu ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego cieszy się poparciem 27,3 proc. (-1 pkt. proc.).
Podium w badaniu zamyka natomiast Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. głosów (-0,3 pkt. proc.).
Według badania, w Sejmie – poza KO, PiS i Konfederacją – znalazłaby się jeszcze Lewica z 7,1 proc. (-1 pkt. proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej z 6,1 proc. (+2,7 pkt. proc.).
Jak wskazuje sondaż, na granicy 5 proc. progu wyborczego balansuje Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) z wynikiem 4,6 proc. (+0,5 pkt. proc.). W Sejmie nie znalazłyby się Partia Razem – 2,9 proc. (-1,3 pkt. proc.) oraz Polska 2050 – 1,6 proc. (-0,7 pkt. proc.).
Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 5,9 proc. respondentów.
Jak prognozuje Onet, KO miałaby 176 posłów, PiS – 170, Konfederacja – 78, Lewica – 23, a Konfederacja Korony Polskiej – 13. „Konfederacja staje się niezbędnym partnerem do stworzenia koalicji zarówno dla partii Donalda Tuska, jak i Jarosława Kaczyńskiego” – wskazano.
KO i Lewicy bez Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050 nie przekraczają progu wyborczego) brakowałoby do większości 32 posłów.
Z badania wynika także, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zagłosowałoby w nich 55,7 proc. Polaków. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało tu 40,5 proc. ankietowanych, zaś „raczej tak” – 15,2 proc. Odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 15,8 proc. badanych, a „zdecydowanie nie” – 25,5 proc. „Nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało natomiast 3 proc. osób.
Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 8-9 października 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.
Źródło: rp.pl
