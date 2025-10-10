Rzeczpospolita
Estera Flieger: W sprawie Franka Sterczewskiego Koalicja Obywatelskiego jest partią obciachu

Postawa Radosława Sikorskiego wobec udziału Franciszka Sterczewskiego we flotylli humanitarnej płynącej do Gazy pokazuje, że jeśli zostanie liderem Koalicji Obywatelskiej, nic się nie zmieni. Partię cechuje uwiąd starczy.

Publikacja: 10.10.2025 19:29

Polski uczestnik flotylli humanitarnej do Strefy Gazy poseł KO Franciszek Sterczewski po powrocie do

Polski uczestnik flotylli humanitarnej do Strefy Gazy poseł KO Franciszek Sterczewski po powrocie do kraju na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawi

Foto: PAP/Paweł Supernak

Estera Flieger

Nie chodzi o to, że Polacy jakoś szczególnie interesują się wydarzeniami w Gazie. Jednocześnie obroniłaby się hipoteza o większym zainteresowaniu polityką międzynarodową, a przyczyny należy poszukać w rosyjskiej agresji na Ukrainę. Świadczy o tym popularność podcastów o geopolityce, bezpieczeństwie i relacjach Polski z innymi państwami. To zarówno poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sytuację własnego kraju, jak i zainteresowanie światem, które pojawia się wraz z poprawą sytuacji materialnej społeczeństwa.

Niemniej kolejne wypowiedzi Radosława Sikorskiego, Jana Grabca czy Bartłomieja Sienkiewicza na temat udziału Franka Sterczewskiego w płynącej do Gazy flotylli humanitarnej dowodzą bezrefleksyjności polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy nie dostrzegają, że świat i społeczeństwo się zmieniły. 

Jan Grabiec o misji Franciszka Sterczewskiego: To raczej wakacje

Ponadto z opisanego przez „Rzeczpospolitą” badania think tanku More in Common wynika, że 70 proc. Polaków zdecydowanie lub raczej zgadza się z twierdzeniem, że działania Izraela w Strefie Gazy to ludobójstwo. Raptem 7 proc. uczestników badania uważa inaczej. Zdania nie ma 23 proc. ankietowanych.

„To bardziej przypominało wakacje niż misję” – skomentował w TVN24 Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, mijając się z nastrojami wszystkich tych osób, które sprawę traktują poważnie. „Na miejscu KO modliłbym się, żeby Razemkom padł TikTok na najbliższe 48 godzin” – odpowiedział w serwisie X analityk Daniel Pers, zwracając uwagę na to, że temat ma znaczenie dla młodych wyborców (18-39 lat). 

Rzecznik dyscypliny klubowej Koalicji Obywatelskiej Tomasz Nowak poinformował o nałożeniu kary finansowej na Sterczewskiego za nieobecność w Sejmie podczas głosowań, choć ma on wyższą frekwencję niż np. Roman Giertych czy... Donald Tusk. W rolę wujka, który karci młodego, wszedł Sienkiewicz, utożsamiając Sterczewskiego ze skrajną lewicą. Wcześniej zatrzymanie polskiego parlamentarzysty na międzynarodowych wodach bagatelizował Sikorski. Ponadto minister spraw zagranicznych powiedział, że „tragedia w Strefie Gazy nie wypełnia jego definicji ludobójstwa” (swoją drogą, nie ma definicji ludobójstwa Radosława Sikorskiego, jest definicja Rafała Lemkina, która zdaniem naukowców właściwie opisuje politykę Izraela wobec Palestyńczyków). Z jego konferencji wyprowadzono kobietę, która domagała się zdecydowanego komentarza polityka – „Szkoda, że pani nie zaczekała”, skwitował, kiedy ochroniarze brali ją pod ręce. Tu nie wystarczą proste hasła o skrajnej lewicy i antysemityzmie.

Nie chodzi o Franciszka Sterczewskiego, ale o Koalicję Obywatelską

To prawda, że Sterczewski jest również za udział w misji krytykowany: kolektyw badawczy Res Futura zaprezentował dane, z których wynika, że użytkownicy portali społecznościowych nie mają dla posła litości. Inni z kolei zauważają, że prędzej powinien był zostać skarcony za „występ” na granicy polsko-białoruskiej, gdzie biegał z pizzą, noszący znamiona dywersji (ale najwidoczniej uznano, że to forma sprzeciwu wobec PiS, robili to Dariusz Joński i Michał Szczerba). Ciekawe może się okazać, jakie stanowisko w tej sprawie zajmie prawica, bo elity ponad podziałami są wobec państwa Izrael raczej bezkrytyczne. Ale tu zmienny jest pewien młodzieńczy idealizm, w kontrze do którego ustawili się platformerscy – proszę wybaczyć – boomerzy. I pragnienie młodych, żeby polityka była inna, a wyrazili je podczas wyborów prezydenckich, dzieląc swoje głosy nie pomiędzy polityków starego porządku, ale pomiędzy Sławomira Mentzena i Adriana Zandberga.

Bo w tej chwili nie chodzi już nawet o Sterczewskiego: Koalicja Obywatelska ma twarz Sikorskiego, Grabca czy Kierwińskiego, który z kolei własną partię i jej kandydata w wyborach prezydenckich doprowadził w ostatnich tygodniach do wizerunkowej katastrofy, uwalając projekt zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy. To twarze polityków, którzy nie rozumieją współczesnej rzeczywistości. Szczególnie Sikorski prezentuje butną postawę. W jaki sposób pyszny lord z Chobielina miałby pomóc Koalicji, stając na jej czele, pozostaje zagadką, zwłaszcza przyjmując, że Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, ponieważ Polacy utożsamili się z jego historią (awans społeczny). 

Chodzi więc o sposób wypowiedzi – pomógłby raczej ton powściągliwy i lepsze postrzeganie rzeczywistości. Koalicję Obywatelską cechuje uwiąd starczy. Muszą być nieźle pogubieni, by w tak krótkim czasie od klęski w stolicy nie powstrzymywać się od skrajnie niezgrabnych wypowiedzi na temat Sterczewskiego. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska (KO) Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Osoby Donald Tusk Radosław Sikorski Marcin Kierwiński Jan Grabiec Franciszek Sterczewski

