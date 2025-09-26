Rzeczpospolita
Estera Flieger: Platforma Obywatelska jest niereformowalna

Ta jedna historia o odrzuconym przez warszawską Platformę Obywatelską projekcie Rafała Trzaskowskiego skupia jak w soczewce problemy partii i mówi więcej o przyczynach jej kolejnych porażek niż pretensjonalne teksty o niemądrych Polakach, którzy źle głosują.

Publikacja: 26.09.2025 04:31

Świadectwem głębokiego kryzysu politycznego jest to, że Donald Tusk rozgrywał lokalną warszawską politykę rękoma Marcina Kierwińskiego – polityka, który otrzymawszy dwie kulki, jedną zgubi, a drugą popsuje.

Foto: PAP/Albert Zawada

Estera Flieger

Słownik Języka Polskiego podaje: mikrohistoria to analiza małych, lokalnych zdarzeń lub jednostek w celu zrozumienia szerszych procesów historycznych. 

Jest więc sobie miasto. Mieszka w nim 1 862 tys. ludzi. Rządzi tu prezydent, który jest wiceprzewodniczącym jednej z dwóch największych partii politycznych, a jeszcze cztery miesiące temu zabiegał o to, żeby objąć najwyższy urząd w państwie. No i Rada Miejska.

Miasto zorganizowało konsultacje społeczne: zapytało mieszkańców, czy popierają nocny zakaz sprzedaży alkoholu. 80 proc. uczestników badania odpowiedziało, że tak. Prezydent przedstawił stosowny projekt, ale Rada Miejska, w której większość ma reprezentowana przez niego partia, go odrzuciła.

IBRiS: 68 proc. Polaków popiera zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w swoich miejscowościach

Tym miastem jest Warszawa. Prezydentem Rafał Trzaskowski. A partią Platforma Obywatelska. Zdarzenie było lokalne, ale pozwala zrozumieć szerszy proces historyczny tudzież polityczny. W poprzednim felietonie pochwaliłam się trzytygodniowym urlopem, podczas którego odcięłam się od polityki – niebywałe: wróciłam, a PO jest w tym samym miejscu. A jest to miejsce, w którym znajduje się mniej więcej od 2015 r. 

Czytaj więcej

Michał Szułdrzyński i Michał Płociński, redaktor naczelny i zastępca redaktora naczelnego „Rzeczposp
Polityka
Podcast „Polityczne Michałki”: Od rakietowego incydentu po awanturę o prohibicję. Polityczna dojrzałość czy amatorszczyzna?
Czy więc teksty publicystycznych pensjonarek – od trzydziestu lat takie same, o tym, że Polacy głosują na PiS, bo są tacy i owacy, a w ogóle nadchodzi faszyzm – wyjaśniają rzeczywistość? 

Według serwisu MamPrawoWiedzieć.pl, który sięgnął do danych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, w latach 2018-2024 ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych wprowadziło 176 gmin. 68 proc. Polaków zapytanych o zdanie przez IBRiS chce wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w swoich miejscowościach. 

Platforma Obywatelska nie ma słuchu społecznego 

Ten wynik mnie zaskoczył. Jest ilustracją zmiany. I to naprawdę poważnej. Dlaczego Platforma jej nie zauważyła? Dlaczego znów pozwala się wyprzedzić w tej dziedzinie Jarosławowi Kaczyńskiemu, który zdążył opowiedzieć się za zakazem sprzedaży alkoholu w nocy? Natomiast świadectwem głębokiego kryzysu politycznego jest to, że Donald Tusk rozgrywał lokalną warszawską politykę rękoma Marcina Kierwińskiego – polityka, który otrzymawszy dwie kulki, jedną zgubi, a drugą popsuje. 

Czytaj więcej

Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji pras
Przemysł spożywczy
Wojna ustaw z alkoholem. Już dwa projekty chcą usunąć procenty ze stacji i reklam

I tak oto PO upokorzyła własnego polityka i kandydata na prezydenta Polski – le cabaret. Co więcej, pokazała, że wciąż nie ma słuchu społecznego. Widać wyraźnie, że to nie ona wygrała wybory parlamentarne w 2023 r., tylko PiS je przegrał. A tak w ogóle mocno jej się wtedy pofarciło. Teraz to wszystko warszawska mikrohistoria, ale makroproblem obozu Donalda Tuska.

Polityka Partie Polityczne Platforma Obywatelska

