Słownik Języka Polskiego podaje: mikrohistoria to analiza małych, lokalnych zdarzeń lub jednostek w celu zrozumienia szerszych procesów historycznych.

Jest więc sobie miasto. Mieszka w nim 1 862 tys. ludzi. Rządzi tu prezydent, który jest wiceprzewodniczącym jednej z dwóch największych partii politycznych, a jeszcze cztery miesiące temu zabiegał o to, żeby objąć najwyższy urząd w państwie. No i Rada Miejska.

Miasto zorganizowało konsultacje społeczne: zapytało mieszkańców, czy popierają nocny zakaz sprzedaży alkoholu. 80 proc. uczestników badania odpowiedziało, że tak. Prezydent przedstawił stosowny projekt, ale Rada Miejska, w której większość ma reprezentowana przez niego partia, go odrzuciła.

Tym miastem jest Warszawa. Prezydentem Rafał Trzaskowski. A partią Platforma Obywatelska. Zdarzenie było lokalne, ale pozwala zrozumieć szerszy proces historyczny tudzież polityczny. W poprzednim felietonie pochwaliłam się trzytygodniowym urlopem, podczas którego odcięłam się od polityki – niebywałe: wróciłam, a PO jest w tym samym miejscu. A jest to miejsce, w którym znajduje się mniej więcej od 2015 r.