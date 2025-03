Nowelizacja zabiera wszystkie świadczenia parlamentarzyście. Ale jeśli zostanie uniewinniony – będzie musiała mu je zwrócić

Na podpis prezydenta czeka przegłosowana pod koniec lutego przez Sejm istotna nowelizacja tej ustawy, która w sytuacji takiej jak w przypadku Romanowskiego, pozbawi parlamentarzystę wszystkich świadczeń – i to z chwilą wydania postanowienia sądu o aresztowaniu, także z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju. „Nie będzie mógł więc w szczególności wykonywać tzw. uprawnień terenowych (w tym tzw. prawa do informacji – art. 19 ustawy, a także interwencji – art. 20 ustawy), a także korzystać z uprawnień socjalno-bytowych, jak prawo do uposażenia (art. 25 ustawy) czy do diety parlamentarnej (art. 42 ustawy)” – czytamy w uzasadnieniu do ustawy. Poseł nadal będzie mógł składać interpelacje i reprezentować Polskę poza granicami kraju (wynika to z konstytucji). Senat wprowadził jednak ważną poprawkę – „w przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego posłowi lub senatorowi należy wypłacić zaległe uposażenie i dietę parlamentarną”. Nie dotyczy to warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz umorzenia z powodu amnestii lub przedawnienia.

– Nowelizacja bez podpisu prezydenta nie obowiązuje – podkreśla Łukasz Osmalak, poseł Polska 2050 i sprawozdawca projektu.