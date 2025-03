- Dariusz Matecki został w piątek rano zatrzymany przez ABW - potwierdził Polsat News rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Reklama

Obrońca Dariusza Mateckiego Kacper Stukan mówił na konferencji prasowej, że "zgodnie z zapowiedziami planowaliśmy na godzinę 9 stawić się w Prokuraturze Krajowej". - Pan Dariusz Matecki był w drodze. O 8.40 miałem z nim kontakt. Informował mnie, że się spóźni kilka minut. Natomiast o 8.45 został zatrzymany przez agentów ABW w drodze do Prokuratury Krajowej w centrum Warszawy – przekazał.

Co Dariuszowi Mateckiemu zarzuca prokuratura

Przypomnijmy, iż poseł PiS Dariusz Matecki podejrzewany jest przez prokuraturę o popełnienie sześciu przestępstw w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości oraz z zatrudnieniem go w Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Są one zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Krajowa złożyła pod koniec lutego 2025 roku w Sejmie wniosek o uchylenie immunitetu Mateckiemu. W środę 5 marca Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych podjęła decyzję o zarekomendowaniu Sejmowi, by uchylił immunitet posła PiS i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie. Matecki zrzekł się jednak immunitetu dobrowolnie. Nadal jednak otwartą kwestią pozostawało zastosowanie wobec polityka środków przymusu w postaci zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Do tego bowiem konieczna jest zgoda Sejmu. W czwartek Sejm, większością 240 głosów za, wyraził na to zgodę.