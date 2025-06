Pozostałych dwóch mężczyzn także oskarżono o doprowadzenie ojca ofiary do niekorzystnego rozporządzenia mieniem: Andrzeja Ł., o wyłudzenie 120 tys. zł i nieprawdziwe zapewnianie o możliwości uwolnienia Olewnika, a także Mikołaja B., o wyłudzenie 13 tys. zł i wprowadzenie w błąd co do możliwości zidentyfikowania miejsc logowań telefonu, z którego korzystali sprawcy. Pierwszy z mężczyzn został skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat i zobowiązany do zapłaty 1000 zł grzywny. Drugi usłyszał wyrok ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, a także zobowiązano go do zapłaty grzywny.

Oskarżeni odpowiadali z wolnej stopy.

Sprawa Krzysztofa Olewnika: drugi proces zakończony

Proces przed płockim sądem okręgowym jest drugim w sprawie porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Rozpoczął się on w marcu 2022 roku w efekcie aktu oskarżenia, który trafił do sądu w czerwcu 2021 roku z krakowskiego oddziału Prokuratury Krajowej. Ten sam sąd w 2008 roku uznał dwóch mężczyzn – Roberta Pazika i Sławomira Kościuka – za winnych porwania i zabójstwa Olewnika. Zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Pozostała dziesiątka oskarżonych usłyszała różne kary: od roku w zawieszeniu na trzy lata, do piętnastu lat pozbawienia wolności, zaś jedną osobę wówczas uniewinniono. Pazik i Kościuk, a także przywódca grupy przestępczej Wojciech Franiewski, mieli popełnić samobójstwa, których okoliczności nie zostały do dziś wyjaśnione.

Krzysztof Olewnik został uprowadzony w nocy z 26 na 27 października 2001 roku z rodzinnego domu w Świerczynku (woj. mazowieckie) przez grupę porywaczy, która zażądała od jego rodziny okupu w wysokości 300 tys. zł. Pomimo przekazania pieniędzy, 5 września 2003 roku mężczyzna został zamordowany, a jego ciało – zakopane w lesie – w 2006 roku odnalezione zostało po wskazaniu odpowiedniego miejsca przez jednego ze skazanych sprawców.