– Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył areszt tymczasowy wobec Mieszka R. o kolejne sześć miesięcy, tj. do 1 lutego 2026 roku. Wydał również postanowienie o obserwacji sądowo-psychiatrycznej – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba. Dodał, że także obrońca podejrzanego przychylił się do wniosku prokuratury w tym zakresie.

Reklama Reklama

Obrońca Mieszka R.: decyzja sądu nie zaskakuje

- Absolutnie nie jest to zaskakujące. Od początku w tej sprawie istniały bardzo poważne wątpliwości co do poczytalności samego podejrzanego. One były artykułowane już tak naprawdę od pierwszego przesłuchania - powiedział dziennikarzom obrońca Mieszka R. mec. Maciej Zaborowski.

Co wydarzyło się w maju na kampusie UW

22-letni student prawa na Uniwersytecie Warszawskim Mieszko R. został zatrzymany i aresztowany tuż po makabrycznych wydarzeniach na tym wydziale, które rozgrały się 7 maja na oczach studentów i pracowników. Późnym popołudniem doszło do młody mężczyzna zabił siekierą 53-letnią portierkę na UW. Według medialnych doniesień, sprawca miał także dopuścić się kanibalizmu.

Mieszko R. oprócz zarzutów zabójstwa kobiety ze szczególnym okrucieństwem oraz znieważenia jej zwłok, usłyszał także zarzut usiłowania zabójstwa pracownika straży uniwersyteckiej, który interweniował w obronie kobiety.