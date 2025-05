Przesłuchanie trwało osiem godzin

Pytany o inspiracje ideologią totalitarną, prok. Skiba odparł, że „jeśli mielibyśmy badać te kwestie (...), to na pewno wymaga to przeprowadzenia dodatkowych dowodów, m.in. w zakresie telefonu, na którym znajdują się pewne połączenia”. - Chcemy zobaczyć z kim nawiązywał kontakt, jakie były przyczyny – powiedział.

- Przesłuchanie podejrzanego trwało kilka godzin, protokół ma osiem stron, jest nagranie z tych czynności. Były zadawane pytania, które pozostały bez odpowiedzi. Myślę, że to będzie bardzo interesujące dla biegłych, żeby wniknąć w osobowość tego sprawcy – stwierdził prok. Skiba.

- Sprawca zaatakował kobietę, która nakazała mu oddalić się, gdyż zamykała drzwi do Auditorium Maximum. Atak był nagły, bardzo brutalny. Wielokrotność uderzeń. Interwencja strażnika doprowadziła do tego, że sam został raniony. Myślę, że na tym etapie nie ma co szeroko opowiadać o tym, co zaszło. Znamy działanie, znamy skutek, nie znamy jeszcze motywacji. Postępowanie w ciągu 24 godzin doprowadziło do zgromadzenia bardzo dużej liczby dowodów. Wiemy, co trzeba robić i czekamy na opinię specjalistów - powiedział prok. Piotr Antoni Skiba.