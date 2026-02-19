– Tak jak to przez wiele lat miało miejsce w krajach anglosaskich, gdzie właściciele gruntów nie mieli nic wspólnego z ich uprawą, a dzierżawcy byli wręcz osobną kategorią społeczną, co samo w sobie nie byłoby być może nawet zjawiskiem negatywnym, doprowadziłoby jednak po pewnym czasie do daleko idącej przebudowy ustroju rolnego – paradoksalnie poza regulacjami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także niereglamentowanej w żaden sposób komasacji gruntów rolnych w rękach nielicznych podmiotów – dodaje dr Piotr Marquardt.

Notariusze ostrzegają. To sposób na obejście obostrzeń w obrocie ziemią rolną

Z kolei zdaniem dr Patryka Bendera z Ośrodka Badań Prawa Rolnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, projekt stanowi wyraz nie tylko braku konsekwencji w podejściu do zasad obrotu ziemią rolną, ale wręcz sposób na obejście obostrzeń w jej nabywaniu.

– Dzierżawcą gruntów państwowych ma być zasadniczo rolnik indywidualny. Jedynie taki rolnik może co do zasady nabywać grunty rolne na własność. Byłoby przejawem skrajnej niekonsekwencji, gdyby zarazem zupełnie dowolny podmiot mógł wydzierżawiać grunty i korzystać z ochrony w ramach dzierżawy rolniczej o specyficznie uprzywilejowanym, produkcyjnym charakterze – mówi dr Bender, dodając, że dzierżawa rolnicza stałaby się de facto metodą uniknięcia szeregu regulacji, które ustawodawca przyjął dla zapewnienia dostępu do ziemi rolnej przede wszystkim rolnikom.

Jak dodaje, długoletnie, chronione dzierżawy, stanowiące wręcz swoistą, ograniczoną czasem quasi-własność, pozwalałyby osobom niespełniającym określonych przesłanek uzyskiwać długoterminowe prawo do władania gruntami rolnymi. To, że formalnie następuje to pod nazwą dzierżawy niczego nie zmienia, skoro skutek jest zasadniczo ten sam: ogromne areały ziemi trafiają na wiele lat w ręce podmiotów niekoniecznie spełniających jakiekolwiek przesłanki produkcyjne. Mało tego, brak konieczności uwidaczniania umów dzierżawy w np. w księgach wieczystych czy innych rejestrach państwowych w połączeniu z możliwością dzierżawienia ziemi przez spółki kapitałowe (czy to jako dzierżawca czy poddzierżawca), powoduje, że państwowe agencje, np. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) czy Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa często nie mają pojęcia, kto jest faktycznym posiadaczem olbrzymich połaci gruntów.

– Byłaby to metoda potencjalnie nieograniczonego utrzymywania legalnego, chronionego władztwa nad gruntami rolnymi przez osoby (w tym cudzoziemców, także pozaunijnych), które wcześniej wykorzystały do nabycia gruntów rolnych podstawione osoby (tzw. słupy) wobec niespełniania samodzielnie przesłanek wynikających z ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi. To trochę tak, jakbyśmy pozamykali drzwi na cztery spusty, wprowadzając aż do przesady restrykcyjne zasady przy nabywaniu ziemi rolnej, jednocześnie zostawiając szeroko otwarte okna w postaci dostępnej dla dowolnych podmiotów dzierżawy rolniczej, a potem dziwilibyśmy się, że nam coś skradziono z domu, tj. że ziemia rolna znajduje się nie w takich rękach, które ustrojowo chcielibyśmy preferować – tłumaczy dr Bender.