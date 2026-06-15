Trwa policyjna obława za sprawcą, który dziś przed godziną 10.00 na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej oddał strzały z broni palnej w kierunku innego mężczyzny – informuje Lubelska Policja. Poszkodowany odniósł śmiertelne obrażenia i zmarł na miejscu zdarzenia.

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Służby zabezpieczyły rejon, w którym padły strzały. Teren został odgrodzony taśmami, a śledczy przystąpili do zabezpieczania śladów oraz ustalania szczegółowych okoliczności tego ataku.

Obława w Białej Podlaskiej. Policja ściga napastnika

Sprawca uciekł od razu po oddaniu strzałów. komendant policji w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla wszystkich funkcjonariuszy. W akcję poszukiwawczą zaangażowano także siły z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. „Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu” – napisano w komunikacie.

Służby mundurowe sprawdzają wyjeżdżające z miasta samochody oraz przeczesują okolice zdarzenia. Na ten moment tożsamość ofiary, jak i motywy oraz dane personalne uciekającego sprawcy nie zostały jeszcze ustalone przez śledczych. Podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy policji, potwierdził, że napastnik cały czas pozostaje na wolności. – Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Ranny mężczyzna zginął. Na tę chwilę nie znamy tożsamości ofiary ani sprawcy – powiedział rzecznik.

Policja apeluje do świadków strzelaniny

Mundurowi apelują o pilny kontakt do osób, które mogą pomóc w ujęciu sprawcy. „Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie prosimy o kontakt z numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10”. Służby podkreślają, że zgłoszenia można przekazywać anonimowo.