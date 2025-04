Wyłączenie przepisów ustawy o ROD sprawia, że będzie to odszkodowanie „zwykłe” (a więc uwzględniające stopień amortyzacji infrastruktury) zamiast odszkodowania ustalanego wg kosztów odtworzenia (jakie gwarantuje art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o ROD).

– W konsekwencji oznacza to obciążenie działkowców dodatkowymi kosztami wynikającymi z odtworzenia ogrodu. Projektowane regulacje wyłączają prawa stowarzyszenia ogrodowego do rekompensaty za koszty i straty poniesione w związku z likwidacją (art. 22 ustawy o ROD). Poszczególni działkowcy zostaliby również pozbawieni prawa do rekompensaty za pomniejszenie wartości prawa do działki oraz za utracone plony (art. 22 ust. 4 ustawy o ROD) – czytamy w uchwale zarządu PZD.



Odszkodowania według kosztów otworzenia

Działkowcy zwracają uwagę, że projektowane ograniczenia są więc szersze niż w specustawie drogowej z 2003 r., a także stanowią daleko idącą ingerencję w prawa nabyte przez stowarzyszenie ogrodowe i działkowców.

– Luki w proponowanych przepisach uzasadniają pogląd, że w obecnym kształcie naruszają one konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych i równego traktowania oraz nie zabezpieczają możliwości zachowania funkcji społecznych ogrodów – zwraca uwagę Eugeniusz Kondracki, prezes PZD, w piśmie do premiera Tuska, w którym proponuje wprowadzenie poprawek do specustawy. Chodzi m.in. o zagwarantowanie działkowcom odszkodowania za nasadzenia i obiekty budowlane ustalone według kosztów odtworzenia, a także ryczałtu na pokrycie kosztów przeprowadzki (10 tys. zł).

Obawy działkowców są tym bardziej uzasadnione, że część ogrodów jest położonych na terenach pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej oraz stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostek nadzorowanych przez MON. A to właśnie grunty będące w gestii resortu obrony mają być w pierwszej kolejności brane pod uwagę przy lokalizacji inwestycji realizowanych na mocy specustawy.