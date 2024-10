Sygnatura akt: II FSK 534/24.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Krzysztof J. Musiał, doradca podatkowy, partner w kancelarii Musiał i Partnerzy

Komentowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest bardzo ważny. I trzeba zwłaszcza docenić rozsądek, z jakim sąd podszedł do wykładni tzw. ulgi mieszkaniowej. W jej ramach ustawodawca zwalnia z opodatkowania środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat, pod warunkiem ich wydatkowania na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych. Niestety, skarbówka nad wyraz często uważa, że zaspokajają cele mieszkaniowe wyłącznie wydatki związane z lokalem mieszkalnym. Tymczasem, jak trafnie zauważył NSA, nie ma podstaw do takiego rozróżnienia. To nieruchomość mieszkalna zaspokaja cele mieszkaniowe podatnika, nie zaś sam lokal mieszkalny, np. dom posadowiony na tej nieruchomości. Prowadzi to do wniosku, że niezbędne wydatki ponoszone na cele mieszkaniowe należy utożsamiać z pojęciem wydatków na nieruchomość mieszkalną, rozumianą jako całość. Co za tym idzie, w ich skład wchodzą np. wydatki na ogrodzenie, na drogę dojazdową czy też chociażby domofon przy furtce. W praktyce stanowisko sądu uchroni wielu podatników, którzy budują domy, przed koniecznością częściowego rozliczenia PIT od opodatkowanej sprzedaży nieruchomości. Na liście wydatków na własne cele mieszkaniowe premiowanych ulgą będą mogli bowiem uwzględnić wiele kosztownych pozycji związanych z zagospodarowaniem samej działki, a nie tylko domu.