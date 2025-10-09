6 października w Sztokholmie rozpoczął się tydzień przyznawania Nagród Nobla. Najpierw poznaliśmy decyzję w dziedzinie fizjologii i medycyny. We wtorek 7 października komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk w swojej willi przy Uniwersytecie Sztokholmskim wskazał noblistów z fizyki, a w środę 8 października – z chemii.

Reklama Reklama

Literacka Nagroda Nobla została przyznana w czwartek, a w piątek 10 października uwaga świata nauki przeniesie się do Oslo, gdzie w siedzibie Norweskiego Instytutu Noblowskiego przedstawiony zostanie laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Ostatnia – szósta – dziedzina, w której przyznawana jest nagroda, to nauki ekonomiczne. Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosi laureata w tej kategorii w poniedziałek 13 października.