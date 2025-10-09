„Nie ma już obywateli świata, bo do tego potrzebny byłby świat, a świata nie ma – są tylko rynki”. Wywiad z László Krasznahorkaiem

Choć parę nazwisk niech pan jednak ujawni. Pal licho snobizm.

Allen Ginsberg, Jim Jarmusch, Wim Wenders... Takie towarzystwo zmienia człowieka. Przedtem wydawało mi się, że ja już się stałem wielki, a tu nagle trafiłem do miasta, w którym nie dość, że wszyscy są wielcy, to jeszcze dużo więksi ode mnie.

Do kraju wrócił pan już po upadku komunizmu?

Wcześniej, bo w końcu 1988 roku. Ale ta koszmarna komunistyczna budowla już się sypała. W budce granicznej zobaczyłem strażnika siedzącego jak amerykańscy żołnierze na filmach – z nogami na stole. Pomyślałem: O, idą zmiany.

Na to zapowiadało się już wcześniej. Jakim cudem bowiem pańskie „Szatańskie tango” ukazało się na Węgrzech w 1985 roku nie w drugim obiegu, ale oficjalnie, w państwowym wydawnictwie?

Świadomość, że czas komuny zbliża się do końca, zaczęła dochodzić także do niektórych funkcjonariuszy partyjnych. Jednym z nich był György Kardos, dyrektor wydawnictwa, a wcześniej ubek. To był niegłupi człowiek, który w 1985 roku doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jaka jest społeczna i polityczna rzeczywistość. I kiedy moja powieść zaczęła w maszynopisie krążyć wśród węgierskiej inteligencji, pomyślał sobie, że będzie mniej niebezpiecznie tę książkę wydać, niż pozwolić na jej potajemne rozprzestrzenianie. Doprowadził więc do jej wydania, tylko że w ograniczonym nakładzie – 5 tysięcy egzemplarzy.

Wcale niemałym.

Dziś początkujący pisarz byłby szczęśliwy, gdyby pierwszą powieść wydano mu w takim nakładzie. A cóż dopiero poeta! Jak się później okazało, „Szatańskie tango” miało jednak jeszcze jedno ograniczenie. Nie wolno było na podstawie tej powieści nakręcić filmu, o czym przekonał się reżyser Béla Tarr. Był jednak uparty i zrobił ten film już w innych warunkach politycznych, na początku lat 90.

Tak czy inaczej, książka się ukazała w komunistycznym państwie, bez ingerencji cenzury, co zdumiewa, zważywszy, że wymowa tego obrazu węgierskiej rzeczywistości, a zarazem studium mechanizmów poddaństwa i manipulacji, jest jednoznaczna.

Niewątpliwie ukazanie się drukiem „Szatańskiego tanga” było zaskoczeniem. Mnie jednak zdumiało co innego – przykładanie do tej powieści politycznej miary. Może trudno w to uwierzyć, ale nie tylko dziś, lecz i wtedy od polityki trzymałem się z daleka. Tyle że ówczesne Węgry uważałem za odrażające, a wszystko, co związane z komunizmem – za wstrętne. Najwstrętniejsze zaś było oszukiwanie najbiedniejszych, najuboższych, którym wmawiano, że pierwszy raz w historii ten ustrój daje im szansę, tymczasem naprawdę odbierał ostatnią nadzieję. Wydawało mi się to bardziej cyniczne niż bezpośredni ucisk. Wcale nie uważałem za stosowne kryć się z takimi poglądami. Swojej książki na pewno nie pisałem z inspiracji politycznej, a polityczną była o tyle, o ile sądziłem, iż nawet jedno dobre zdanie może zburzyć tamten plugawy system. I chyba miałem rację.

Uważa się pan za antykomunistę?

Posłużę się przykładem. Był na Węgrzech pisarz, bardzo ważny dla mojego pokolenia, Géza Ottlik, który, gdy do władzy doszli faszyści, w swoim mieszkaniu ukrywał poetę żydowskiego pochodzenia Istvána Vassa. Po wojnie Vass poszedł do Ottlika podziękować mu za uratowanie życia. Na co Ottlik odpowiedział: „István, to ja tobie dziękuję, że nie straciłem zdrowego rozsądku". Ja z kolei za to, że zachowałem zdrowy rozsądek, mogę podziękować komunizmowi. Antykomunizm był na Węgrzech po naszych doświadczeniach czymś zrozumiałym samo przez się. Dla mojej generacji, której właściwie już nie bito, nie maltretowano, tzw. socjalistyczna rzeczywistość była bardziej śmieszna niż straszna. I obrzydliwa. Tak że wybór był łatwy.