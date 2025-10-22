Rzeczpospolita
Jacek Cieślak: Konkurs Chopinowski, czyli polska racja stanu

Zakończony w nocy poniedziałku na wtorek werdyktem siedemnastu jurorów Konkurs Chopinowski pokazał siłę polskiej kultury, na której markę chcą budować nawet największe koncerny, takie jak Orlen.

Publikacja: 22.10.2025 04:30

Jacek Cieślak: Konkurs Chopinowski, czyli polska racja stanu

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Jacek Cieślak

Dziś miarą powodzenia i dotarcia do globalnej widowni nawet najbardziej prestiżowej imprezy, również z dziedziny kultury masowej, jest obecność w TikToku. Fryderyk Chopin na pewno nie przewraca się w grobie, a być może nawet miałby frajdę, gdyby dowiedział się, że dzięki technologicznym nowinkom jego muzyka dotarła do najmłodszych odbiorców. W dodatku przy pomocy systemu, którego ojczyzną są Chiny, a więc z tej części globu, gdzie odbiorców Chopina i wykonawców jest coraz więcej. Powinno to tylko cieszyć i przekonywać, że warto inwestować w kulturę.

Tym bardziej że w czasie ogromnych napięć, zarówno w polityce światowej, jak i brutalizującej się polityki krajowej, muzyka i sztuka pozwalają, choć na chwilę, łagodzić obyczaje. Nawet publikatory łowiące uwagę odbiorców głównie dzięki sensacjom również odczuły potencjał „klikalności” konkursu. Można oczywiście narzekać, że promowały one tematy, które niewiele mają wspólnego ze sztuką. Pisano o fałszywych biletach, o tym, że publiczność zachowuje się okropnie, a jurorzy znają się z uczestnikami konkursu, choć w tej kwestii regulamin jest bardzo transparentny.

Czytaj więcej

ErIc Lu, zwycięzca XIX Konkursu Chopinowskiego
Konkurs Chopinowski 2025
Zaskakujący werdykt jury Konkursu Chopinowskiego. Eric Lu triumfuje

Z kolei media społecznościowe wzmacniane przez portale kolportowały głosy oburzenia, że jednych uczestników jury faworyzuje, a innych pomija. Okazuje się, że najszersze grono odbiorców patrzy na konkurs przez okulary widzów reality show, gdzie liczy się ładny uśmiech i wzruszająca życiowa historia. Tymczasem siedemnastu sprawiedliwych zaproszonych do pracy w jury to wybitni profesjonaliści, którzy skupiają się głównie na ocenie warsztatu wykonawczego, a nie ukłonów bądź reakcji publiczności na nie. Dlatego tak wiele było nieporozumień w odbiorze werdyktów, kończących kolejne etapy zmagań.

Czytaj więcej

Eric Lu, zdobywca I nagrody i złotego medalu
Muzyka klasyczna
Po Konkursie Chopinowskim. Opatrzona twarz zwycięzcy Erica Lu
Nie znaczy to jednak, że nie możemy komentować końcowej decyzji jury. Merytoryczne przesłanki przemawiają za tym, że warto było nagrodzić świeżość i młodość, a nie doświadczenie zwycięzcy Erica Lu, który w 2015 r. już zdobył nagrodę w Konkursie Chopinowskim, a od tego czasu występował w Warszawie wiele razy i z pewnością nowych, zaskakujących znaczeń konkursowi nie doda. A mogłoby być inaczej, gdyby laureatem został na przykład 21-letni Kevin Chen z Kanady, zdobywca srebrnego medalu i II nagrody. Nas powinno cieszyć, że Piotr Alexewicz podzielił się piątą nagrodą z Vincentem Ongiem z Malezji.

Czytaj więcej

Eric Lu
Konkurs Chopinowski 2025
Eric Lu, pianista dobrze w Polsce znany

Na przyszłość zaś warto jednak tak ważne wydarzenie artystyczne jak Konkurs Chopinowski koordynować z pracami remontowymi w Warszawie. Zarówno bowiem uczestnicy, jurorzy, jak i widzowie, idąc na koncerty musieli przedzierać się przez rozkopane ulice wokół Filharmonii Narodowej, a remonty dotknęły nawet inną chopinowską lokalizację, czyli Łazienki. 

„Rzeczpospolita” zaś ma szczególny powód do dumy jako patron medialny. Dziękujemy Czytelnikom za ogromne zainteresowanie naszymi relacjami, których autorem był niezrównany Jacek Marczyński.

