Aktualizacja: 22.10.2025 05:08 Publikacja: 22.10.2025 04:30
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Dziś miarą powodzenia i dotarcia do globalnej widowni nawet najbardziej prestiżowej imprezy, również z dziedziny kultury masowej, jest obecność w TikToku. Fryderyk Chopin na pewno nie przewraca się w grobie, a być może nawet miałby frajdę, gdyby dowiedział się, że dzięki technologicznym nowinkom jego muzyka dotarła do najmłodszych odbiorców. W dodatku przy pomocy systemu, którego ojczyzną są Chiny, a więc z tej części globu, gdzie odbiorców Chopina i wykonawców jest coraz więcej. Powinno to tylko cieszyć i przekonywać, że warto inwestować w kulturę.
Tym bardziej że w czasie ogromnych napięć, zarówno w polityce światowej, jak i brutalizującej się polityki krajowej, muzyka i sztuka pozwalają, choć na chwilę, łagodzić obyczaje. Nawet publikatory łowiące uwagę odbiorców głównie dzięki sensacjom również odczuły potencjał „klikalności” konkursu. Można oczywiście narzekać, że promowały one tematy, które niewiele mają wspólnego ze sztuką. Pisano o fałszywych biletach, o tym, że publiczność zachowuje się okropnie, a jurorzy znają się z uczestnikami konkursu, choć w tej kwestii regulamin jest bardzo transparentny.
Czytaj więcej
Poznaliśmy zwycięzców tegorocznego Konkursu Chopinowskiego. Pierwszą nagrodę i złoty medal zdobył...
Z kolei media społecznościowe wzmacniane przez portale kolportowały głosy oburzenia, że jednych uczestników jury faworyzuje, a innych pomija. Okazuje się, że najszersze grono odbiorców patrzy na konkurs przez okulary widzów reality show, gdzie liczy się ładny uśmiech i wzruszająca życiowa historia. Tymczasem siedemnastu sprawiedliwych zaproszonych do pracy w jury to wybitni profesjonaliści, którzy skupiają się głównie na ocenie warsztatu wykonawczego, a nie ukłonów bądź reakcji publiczności na nie. Dlatego tak wiele było nieporozumień w odbiorze werdyktów, kończących kolejne etapy zmagań.
Czytaj więcej
Konkurs Chopinowski zawsze przynosił artystyczne odkrycia i objawienia, tym razem wygrał Eric Lu,...
Nie znaczy to jednak, że nie możemy komentować końcowej decyzji jury. Merytoryczne przesłanki przemawiają za tym, że warto było nagrodzić świeżość i młodość, a nie doświadczenie zwycięzcy Erica Lu, który w 2015 r. już zdobył nagrodę w Konkursie Chopinowskim, a od tego czasu występował w Warszawie wiele razy i z pewnością nowych, zaskakujących znaczeń konkursowi nie doda. A mogłoby być inaczej, gdyby laureatem został na przykład 21-letni Kevin Chen z Kanady, zdobywca srebrnego medalu i II nagrody. Nas powinno cieszyć, że Piotr Alexewicz podzielił się piątą nagrodą z Vincentem Ongiem z Malezji.
Czytaj więcej
Kiedy w 2015 r. zdobył na Konkursie Chopinowskim IV nagrodę, miał 17 lat, należał do najmłodszych...
Na przyszłość zaś warto jednak tak ważne wydarzenie artystyczne jak Konkurs Chopinowski koordynować z pracami remontowymi w Warszawie. Zarówno bowiem uczestnicy, jurorzy, jak i widzowie, idąc na koncerty musieli przedzierać się przez rozkopane ulice wokół Filharmonii Narodowej, a remonty dotknęły nawet inną chopinowską lokalizację, czyli Łazienki.
„Rzeczpospolita” zaś ma szczególny powód do dumy jako patron medialny. Dziękujemy Czytelnikom za ogromne zainteresowanie naszymi relacjami, których autorem był niezrównany Jacek Marczyński.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dziś miarą powodzenia i dotarcia do globalnej widowni nawet najbardziej prestiżowej imprezy, również z dziedziny kultury masowej, jest obecność w TikToku. Fryderyk Chopin na pewno nie przewraca się w grobie, a być może nawet miałby frajdę, gdyby dowiedział się, że dzięki technologicznym nowinkom jego muzyka dotarła do najmłodszych odbiorców. W dodatku przy pomocy systemu, którego ojczyzną są Chiny, a więc z tej części globu, gdzie odbiorców Chopina i wykonawców jest coraz więcej. Powinno to tylko cieszyć i przekonywać, że warto inwestować w kulturę.
Donald Tusk ujawnia sieć rosyjskich sabotażystów działających w Europie. Rosyjska dywersja przybiera na sile – o...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Czy Karol Nawrocki podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej? Jej przeciwnicy i zwolennicy chóralnie odpowiad...
Prof. Andrzej Nowak wystąpił w wyreżyserowanym przez niemiecką prorosyjską i antyeuropejską skrajną prawicę teat...
PiS coraz mocniej skręca w prawo, by odebrać wyborców Konfederacji. Robert Bąkiewicz i Przemysław Czarnek stają...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Chciałbym zapytać, gdzie byliście, ludzie żyjący w związkach nieformalnych, jedno- i dwupłciowych 1 czerwca tego...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas