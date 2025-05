Jak dobrze zaplanować wizytę biznesową w Chinach?

Chiński model prowadzenia negocjacji zakłada budowanie relacji w dłuższej perspektywie. Niejednokrotnie partner biznesowy będzie dążył najpierw do lepszego poznania kontrahenta, zanim przejdzie do finalizacji transakcji. Z tego względu istotne jest nie tylko przedstawienie oferty handlowej, ale także poświęcenie czasu na zbudowanie wzajemnego zaufania i poznanie się.

Przykładowo wspólne wyjście na lunch lub kolację można połączyć z rozmowami na tematy bardziej neutralne, takie jak hobby, sport albo porozmawiać o ukończonej szkole wyższej i ścieżce edukacji.

Dobrze przeczytać wcześniej literaturę dotyczącą współczesnych Chin lub kwestii kulturowych, aby zabłysnąć przed partnerem podstawową wiedzą na temat zagadnień historyczno-kulturowych. Zwykle poleca się unikania rozmów nt. wrażliwych spraw politycznych. Zasada ta obowiązuje nie tylko w Chinach i jest też uzależniona od preferencji indywidualnych.

Czy ważna jest znajomość chińskiego?

Choć coraz więcej Chińczyków posługuje się językiem angielskim, znajomość chińskiego nadal pozostaje znaczącym atutem. Przede wszystkim warto pamiętać o tym, aby przed planowanym spotkaniem przygotować materiały informacyjne o firmie. Najlepiej zrobić to w języku chińskim i angielskim. Jeśli to niemożliwe, warto przesłać wersję angielską z odpowiednim wyprzedzeniem, aby druga strona mogła dokonać tłumaczenia wewnętrznego lub lepiej przygotować się do rozmów.

Jeśli rozmawiamy po angielsku warto jest upewnić się, że się dobrze rozumiemy. Czasami kontrahent może przytakiwać głową, ale nie do końca nas dobrze zrozumieć. W tym celu można poprosić o to, aby powtórzył lub podsumował to co powiedzieliśmy, wtedy będziemy mieć większą pewność, że komunikacja przebiegła sprawnie. Warto również ściągnąć sobie na telefon darmową aplikację Pleco, jedną z ulubionych narzędzi studentów sinologii. Możemy w niej np. wpisać dany znak i otrzymać tłumaczenie, lub zeskanować jakieś słowa i dowiedzieć się co one znaczą. Mogą okazać się przydatne w codziennym poruszaniu się po Państwie Środka.