Firmy z Chin rozpychają się na globalnym rynku chemicznym

Zielony Ład a konkurencja

Problem konkurencji w europejskim sektorze chemicznym wynika w dużej mierze z napływu taniej produkcji z Azji, sprzedawanej po cenach dumpingowych. Nie jest to jednak jedyna przyczyna, a korzenie coraz to mniejszej konkurencyjności sięgają polityk prowadzonych wewnątrz Unii.

Jednym z podstawowych wyzwań dla unijnych przedsiębiorstw z przemysłów energochłonnych, do których zalicza się sektor chemiczny, jest konieczność dostosowania się do unijnych wymogów wynikających z Zielonego Ładu. Wpływa to negatywnie na konkurencyjność cenową przedsiębiorstw działających w UE. Sektor ten zmaga się nie tylko z wysokimi cenami energii, lecz także z istotnymi kosztami wynikającymi z innych regulacji środowiskowych oraz opłatami za emisję dwutlenku węgla. Wysokie koszty produkcji skłoniły wiele firm do przeniesienia działalności do Azji, gdzie uruchomiły nowe zakłady nie tylko w celu szerszego dostępu do rynku chińskiego i sąsiednich państw, lecz także z myślą o imporcie tych produktów do UE.

Komisja wzięła pod lupę również inne produkty chemiczne. W marca 2025 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie wykonawcze KE nakładające obowiązek rejestracji importu z Chin kontynentalnych i Indii węglanu baru, związku o licznych zastosowaniach, od przemysłu szklarskiego, przez spawalnictwo aż po produkcję farb i papieru. Jeszcze w grudniu ub.r. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie antydumpingowe na podstawie skargi złożonej w listopadzie 2024 r. przez niemiecką firmę Kandelium Group GmbH. Możliwe będzie także nałożenie ceł antydumpingowych z mocą wsteczną, o ile śledztwo wykaże stosowanie niedozwolonych praktyk.

Oprócz monitorowania importu chemikaliów do Wspólnoty, KE podejmuje też działania mające na celu ograniczenie zależności państw członkowskich od Chin w zakresie dostaw strategicznych surowców, w tym pierwiastków ziem rzadkich (ang. rare-earth elements, REE). Polska została włączona do grona dostawców tych surowców, co wiąże się z planowaną budową rafinerii REE na terenie Zakładów Azotowych w Puławach. Projekt ten, uznawany za strategiczny dla UE, zakłada uruchomienie linii w latach 2027-2028. Rafineria w Puławach będzie przetwarzać REE pozyskiwane z planowanej kopalni w Malawi (Afryka Wschodnia).

Warto zgłaszać nieuczciwą konkurencję

Podobnie jak niemieckie, włoskie i inne europejskie firmy, polskie podmioty z branży chemicznej mogą monitorować sytuację i zawiadamiać Komisję Europejską w celu rozpoznania potencjalnie szkodliwego dla rodzimej produkcji wpływu dumpingowych cen z państw Azji. Warto przy tego typu działaniach korzystać z pomocy narodowych i europejskich organizacji biznesowych.