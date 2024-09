Guochao, czyli moda na chińskość

Bezpośrednim katalizatorem gwałtownej popularności guochao był jednak wpływ influencerów w mediach społecznościowych. Ci pokazują się w tradycyjnych strojach chińskich, które wyglądają atrakcyjnie na zdjęciach w mediach społecznościowych lub też w ubraniach nowoczesnych, ale uwzględniających elementy tradycyjne w formie bądź zdobnictwie. Influencerzy wywołali tym silną reakcję w społeczeństwie. Tak jak jeszcze dwie dekady temu hanfu, czyli tradycyjny strój chiński z epoki cesarstwa, był uważany za przeżytek, dziś w centrach miast lub obiektach turystycznych bez trudu można spotkać głównie młodych ludzi ubranych na wzór przodków.

Czwartym czynnikiem jest cena. Co do zasady produkty China chic są zwykle tańsze niż wyroby wielkich międzynarodowych marek, co jest istotne dla młodych Chińczyków z klasy średniej. Jeden z głównych portali ekonomicznych Chin Caixin podaje tutaj przykład młodej 23-latki z Szanghaju, która kupując produkty lokalnej marki kosmetycznej „Perfect Diary” stwierdziła: „Jest niedroga, a jakość jest niezła. Jest całkiem modna”.

Jak przejawia się guochao w biznesie?

Trend China chick przekłada się na wiele obszarów biznesowych. Najbardziej oczywistym jest moda, od której zresztą trend się rozpoczął. Z jednej strony oznacza to powrót do tradycji – wspomnianego hanfu. Coraz więcej ludzi nosi go, interesuje się oraz przykłada wagę do jakości i techniki wykonania. Dla biznesu jednak znacznie bardziej atrakcyjna jest druga odnoga, w świecie mody nazywana „Nowym Stylem Chińskim”. Jak zauważył magazyn Vogue, w tegorocznym wiosennym Shanghai Fashion Week trend ten dominował. Polega on na uwzględnianiu i przetwarzaniu tradycyjnych elementów kroju lub wzornictwa na potrzeby nowoczesnego ubioru, czego sztandarowym przykładem może być kolekcja Wu Dao firmy Li-Ning specjalizującej się w strojach sportowych. Ta zaprezentowana w 2018 r. kolekcja inspirowana taoizmem, charakteryzuje się jaskrawymi kolorami oraz dużymi chińskimi znakami na strojach.

W segmencie produktów szybko zbywalnych FMCG trend ma zupełnie inny charakter – tutaj kluczowe jest opakowanie uwzględniające wzornictwo chińskie. Szczególnie popularne są motywy kwiatowe lub nawiązujące do sztuki lub historii chińskiej. Innym elementem jest tworzenie nut zapachowych o „chińskim” charakterze. Również wzornictwo przemysłowe w ChRL coraz częściej nawiązuje do tradycji. Korzystają na tym np. muzea, które sprzedają produkty inspirowane dziełami przeszłości oraz galerie i sklepy jubilerskie oferujące produkty złotnicze będące naśladownictwem dawnych lub też korzystające z tradycyjnych technik wytwórczych.

Czym jest China chic w rozrywce?

China chick ma jednak też przełożenie na inne obszary biznesowe, szczególnie w zakresie rozrywki i szeroko rozumianej własności intelektualnej. Chińczycy konsumują olbrzymie ilości treści medialnych oraz komputerowych, głównie w wersji mobilnej. Tutaj też bardzo widoczny jest China chick, w postaci filmów (np. „Yao – Chinese Folktales”, „Nezha: Birth of the Demon Child” czy też wyświetlana jakiś czas temu w Polsce „Duża Ryba i Begonia”), gier oraz utworów muzycznych, jak np. show „Night Banquet in Tang Dynasty Palace” inspirowany figurkami ceramicznymi sprzed 1500 lat.

Najnowszym przykładem jest gigantyczny sukces produkcji „Balck Myth: Wukong” zainspirowanej klasyczną powieścią z XVI w. „Podróż na Zachód”. Gra sprzedała się w ponad 18 mln kopii w ciągu dwóch tygodni, a zainteresowanie w Chinach było tak duże, że na jednej z głównych platform sprzedażowych JD.com, gdzie do nabycia były fizyczne kopie gry, zapisy osiągnęły 700 tysięcy, wobec „jedynie” 30 tys. dostępnych egzemplarzy.