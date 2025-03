Ożywienie w stosunkach polsko-islandzkich. Islandia dąży do UE

W ostatnich wyborach do Althingu, czyli islandzkiego parlamentu, które odbyły się 30 listopada 2024 r. mandat poselski z listy centrowej partii Odrodzenie (isl. Viðreisn) zdobył Paweł Bartoszek. Urodził się w Poznaniu, a jego rodzina osiedliła się w Islandii, gdy był 9-letnim dzieckiem. Aktualnie Bartoszek pełni funkcję przewodniczącego komisji spraw zagranicznych Althingu.

Droga do wspólnoty

Nowa islandzka premier Kristrún Frostadóttir, której centrolewicowy rząd powstał po listopadowych wyborach oraz minister spraw zagranicznych Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir zapowiedziały zamiar zorganizowania w Islandii nie później niż w 2027 roku referendum dotyczącego przystąpienia kraju do Unii Europejskiej oraz powołanie zespołu ds. ewentualnego przyjęcia euro w miejsce korony islandzkiej. W połowie 2024 roku w Islandii przeprowadzono badanie opinii publicznej, w którym ok. 55 proc. respondentów poparło dołączenie kraju do UE. Jest to diametralnie odmienny wynik od rozkładu procentowego, który charakteryzował islandzkie społeczeństwo przynajmniej od lat 80. ubiegłego wieku do połowy lat dwutysięcznych, gdzie opinie rozkładały się mniej więcej po 1/3: za, przeciw i brak jednoznacznego zdania.

Pod koniec stycznia br. minister Gunnarsdóttir złożyła wizytę w Warszawie, gdzie spotkała się z Radosławem Sikorskim. Oprócz polityki bezpieczeństwa w Europie i relacji transatlantyckich omówiono stosunki Islandia-UE w kontekście polskiej prezydencji w Radzie UE, polsko-islandzkie kwestie dwustronne, w tym współpracę w ramach funduszy EOG, a także rolę polskiej mniejszości narodowej w Islandii w budowaniu stosunków pomiędzy naszymi krajami i we wzmacnianiu współpracy gospodarczej.

W połowie lutego br. wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski spotkał się z ambasadorami Islandii i Norwegii w Polsce. Obydwa te kraje, choć nie należą do UE, pozostają z nią w bardzo bliskim partnerstwie gospodarczym i politycznym. Jak poinformowało ministerstwo, rozmawiano m.in. o bieżącej współpracy gospodarczej, wyzwaniach stojących przed rynkiem wewnętrznym i aktualnej sytuacji geopolitycznej. Również w lutym rozpoczęła się realizacja współpracy portu w Świnoujściu z islandzką firmą Eimskip w zakresie obsługi kontenerów. Regularne rejsy kontenerowców pomiędzy portami w Islandii i w Polsce mają odbywać się co drugi tydzień.

Z kolei już 12 kwietnia br. nastąpi inauguracja połączeń lotniczych pomiędzy stolicami Polski i Islandii. Będą je realizować Polskie Linie Lotnicze LOT. Loty będą się odbywać 4 razy w tygodniu.