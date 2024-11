Przymrozki, gołoledź, a nawet opady śniegu. Kiedy przełamanie pogody?

W wielu regionach Polski w tym tygodniu temperatura będzie w nocy spadać poniżej zera. W całym kraju w dzień będzie pochmurnie i deszczowo. Zmiana w pogodzie nadejdzie dopiero w weekend.

Prognoza na najbliższe dni. Zachmurzenie, przymrozki, a nawet śnieg

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższych dniach nadal będzie nam towarzyszyć duże zachmurzenie. Z dnia na dzień będzie się ono jednak powoli zmniejszać. Zaniknie wyż znad Rosji i osłabnie oddziaływanie wyżu znad Wysp Brytyjskich. W ich miejsce nad Polską pojawią się zatoki niskiego ciśnienia. Na słoneczną pogodę będziemy musieli jednak poczekać aż do końcówki tygodnia.

W nocy z wtorku na środę kierowcy muszą uważać nie tylko na mgły. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami w większości Polski, które mogą powodować gołoledź. Termometry pokażą od -2 stopni Celsjusza we wschodniej połowie kraju, około 2 stopni na zachodzie, do 4 stopni nad morzem. W obszarach podgórskich Karpat mróz nawet do -4 stopni Celsjusza.

W środę będzie pochmurnie i deszczowo. Mżawka i słabe opady deszczu będą występować prawie w całym kraju. Na południu Polski może spaść deszcz ze śniegiem, a w Sudetach także śnieg. Temperatura wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie i południu kraju, około 4 stopni w centrum, do 8 stopni nad morzem.