W biurze jest zbyt zimno? Możesz odmówić pracy, a wynagrodzenie i tak się należy

Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mówią nie tylko o minimalnej temperaturze, jaka powinna panować w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca. Dotyczą także obowiązków pracodawcy względem pracowników wykonujących pracę na otwartej przestrzeni.

Jaką temperaturę należy utrzymywać w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca?

W dziale III, rozdziale 3, §30 rozporządzenia czytamy, że: „w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).”

Jeśli praca jest wykonywana na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom pomieszczenia do ogrzewania się, zmiany odzieży oraz zapewniającego schronienie przed deszczem i śniegiem. To pomieszczenie powinno być również zaopatrzone w sprzęt pozwalający na podgrzewanie posiłków. Jakie warunki powinny tam panować? W załączniku nr 3 do rozporządzenia, w rozdziale 9, §44, ustęp 2 i 3 czytamy, że: „w pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16°C (289 K), a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2.”

„W razie, gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, nie jest możliwe zapewnienie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.”