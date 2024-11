Ze względu na specyfikę wielu chorób psychicznych, lekarze psychiatrzy mogą wystawiać zwolnienia lekarskie na więcej niż 3 dni wstecz. Pacjent, który je otrzyma, podlega takim samym zasadom jak osoba przebywająca na L4 wystawionym przez lekarza innej specjalizacji.

L4 od psychiatry z datą wsteczną: Na jakiej podstawie możliwe jest jego wystawienie?

Zwolnienie lekarskie jest wystawiane najczęściej od dnia badania lub dnia następnego i obejmuje kolejne dni do czasu przewidywanego powrotu do zdrowia. Może być jednak wystawione także z datą wsteczną, co wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim.

Zgodnie z par. 7 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia, lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie na 3 dni wstecz licząc od dnia badania, „[…] jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy”. Jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy zwolnienia lekarskiego wystawianego przez lekarza psychiatrę. Tylko psychiatra może wystawić L4 na więcej niż 3 dni wstecz. Mówi o tym par. 7 ust. 4 rozporządzenia: „Okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy przez lekarza psychiatrę może obejmować okres wcześniejszy niż określony w ust. 3, w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania”.

Rozporządzenie nie precyzuje maksymalnego okresu, na jaki lekarz psychiatra może wystawić wstecz zwolnienie lekarskie. Tym samym może to być zarówno kilka dni, jak i tygodni.