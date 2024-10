Wypłata zasiłku chorobowego. Kluczowe warunki

Od 34. dnia niezdolności do pracy (lub 15. dnia dla osób powyżej 50. roku życia) pracownikowi przysługuje prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Świadczenie wypłacane jest przez ZUS lub pracodawcę (gdy liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego wynosiła co najmniej 20 – stan zatrudnienia na 30 listopada ubiegłego roku).

Ważną kwestią jest również tzw. okres wyczekiwania, po którym pracownik nabywa prawo do zasiłku. W przypadku osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, prawo do zasiłku przysługuje, gdy upłynie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu nabywają prawo do zasiłku po 90. dniach (nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego). Przewidziano również kilka wyjątków, w których osobie niezdolnej do pracy (na skutek choroby/wypadku) przysługuje prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania. Jeden z wyjątków dotyczy sytuacji, w której niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku pracownika w drodze do lub z pracy.

Jak długo można pobierać zasiłek chorobowy?

Kwestię tą reguluje Ustawa z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jak informuje art. 8: „Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni”. Jeżeli okres niezdolności do pracy przypada po ustaniu ubezpieczenia, zasiłek chorobowy będzie przysługiwać nie dłużej niż przez 91 dni (wyjątek: kandydaci na dawców komórek, tkanek i narządów poddający się badaniom lekarskim).

Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Pracownik na L4 ma ważny obowiązek. Za niedopełnienie grozi nawet dyscyplinarka Od kilku lat zwolnienie lekarskie, czyli popularne L4, wystawiane jest wyłącznie w formie elektronicznej. Dzięki temu dokument trafia bezpośrednio na konto pracodawcy w ZUS. Pracownik nie musi dostarczać go osobiście do miejsca pracy. A czy musi informować pracodawcę o chorobie? W tej kwestii przepisy są jednoznaczne.

Co robić, gdy przedłuża się okres niezdolności do pracy?

Jeżeli okres niezdolności do pracy się przedłuża (będzie dłuższy niż 182 dni) warto wziąć pod uwagę opcję wnioskowania o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. O świadczenie mogą ubiegać się osoby objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje, jeżeli dalsza rehabilitacja (lub leczenie) rokują na przywrócenie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne może zostać przyznane przez lekarza orzecznika ZUS maksymalnie na okres 12 miesięcy. Co istotne, w przyznaniu prawa do świadczenia uwzględniono wiele wykluczeń. Ze świadczenia rehabilitacyjnego nie skorzystają m.in.: osoby pobierające emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.